Рідкісного нічного мисливця помітили у природному парку України: він має яскраві жовті оченята (відео)

Унікальну сову, яку спіймали в Одеській області, окільцювали та випустили у природу

На Одещині у Нацпарку "Тузлівські лимани" зафіксували рідкісну болотяну сову. Птах занесений до Червоної книги України.

За даними "Української Служби Інформації", сова була окільцьована і відпущена на волю. Як пояснив еколог Іван Русєв, зараз ці сови мігрують через територію парку, а під час теплих зим частина залишається зимувати.

Для довідки

Болотяна сова — птах середніх розмірів, завдовжки близько 35–40 сантиметрів, а вага тіла становить 400–600 грамів. Птах має характерне плямисте оперення з бурими та кремовими відтінками, що допомагає маскуватися серед очеретів і водно-болотної рослинності. Великі, жовті очі дозволяють йому відмінно бачити вночі, а короткий, широкий дзьоб допомагає ловити здобич.

Рідкісний гість Одещини

Вони виключно хижі: живляться переважно гризунами, жабами, комахами та рибою. Птахи ведуть нічний спосіб життя, а їхня рідкісність пов’язана з осушенням боліт та знищенням природного середовища.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Дніпрі побачили рідкісного птаха, який полює на нічних хижаків.