Перші уроки полювання: фотограф поділилась унікальними кадрами з молодим хижаком (відео)

Рідкісні кадри життя юного боривітра — перші кроки мисливця.

Боривітри зараз активно заселяють урбанізовані території. У місті для цього хижого птаха вистачає дрібних гризунів і пташок. Та молоді боривітри харчуються комахами, як в містах, так і в дикій природі.

Що потрібно знати

Фотографка Олександра Осіпова показала рідкісне відео молодого боривітра

Юні птахи спершу полюють на комах, поступово переходячи до дрібних птахів і гризунів

Боривітри все частіше з’являються у містах, де легко знайти здобич і менше ворогів

Фотографка Олександра Осіпова поділилася відео молодого боривітра, який лише починає вчитися полювати. Поки що його здобич — комахи, однак з часом він стане вправним мисливцем на інших птахів і гризунів.

Боривітер звичайний (пустельга) — невеликий сокіл із родини соколових. Виростає він довжиною до 39 см, з розмахом крил до 80 см. Живе він не тільки в Україні, а й в Азії, Африці, інших країнах Європи.

Боривітер в польоті/ Ігор Червоненко

Харчується дрібними гризунами, птахами, ящірками, комахами. Боривітри важливі для екосистем, бо їхня здобич — здебільшого шкідники. Орнітолог розповідав "Телеграфу", що боривітри перебираються в міста, бо тут менше природних ворогів, а також можна полювати на голубів.

Боривітер також увійшов в історію символів України. Під час облоги Маріуполя російські окупанти зруйнували легендарного панно мисткині Алли Горської, на якому був зображений саме боривітер.

Раніше "Телеграф" розповідав про нічного птаха, якого лікують в Одесі. В Ізмаїлі знайшли ослаблену червонокнижну сипуху.