Буде ароматним і соковитим до весни: як зберігати часник взимку (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Простий і бюджетний метод
Щоб часник пережив зиму і залишався ароматним та соковитим, не потрібно особливих умов, на відміну від моркви, — достатньо кількох простих дій. Завдяки цьому способу ви не лише збережете овоч смачним до весни, а й зможете запобігти появі плісняви на часнику.
Простим і корисним методом поділився користувач ТікТок. Для цього вам знадобиться сіль, скляна банка, папір, канцелярська гумка і власне часник.
Простий спосіб зберігання часнику
Після збору врожаю головки часнику злегка очищуємо від зайвого лушпиння, але не варто оголювати зубці — лише зняти зовнішній брудний шар. Далі беремо чисту скляну банку. На її дно насипаємо тонкий шар солі — вона поглинатиме вологу та запобігатиме появі плісняви.
Після цього головки часнику викладаємо у банку шарами, можна злегка пересипати їх сіллю, але не обов’язково. Замість кришки використовуємо аркуш паперу або пергамент, який фіксуємо канцелярською гумкою — так усередині циркулюватиме повітря, а волога не накопичуватиметься.
За допомогою зубочистки робимо в імпровізованій кришці дірки. Так у місткість потраплятиме повітря. Банку ставимо у сухе та прохолодне місце.
Раніше "Телеграф" ділився секретами правильної обрізки буряку. Ми також розповіли, як правильно його зберігати.