Буде ароматним і соковитим до весни: як зберігати часник взимку (відео)

Простий і бюджетний метод

Щоб часник пережив зиму і залишався ароматним та соковитим, не потрібно особливих умов, на відміну від моркви, — достатньо кількох простих дій. Завдяки цьому способу ви не лише збережете овоч смачним до весни, а й зможете запобігти появі плісняви на часнику.

Простим і корисним методом поділився користувач ТікТок. Для цього вам знадобиться сіль, скляна банка, папір, канцелярська гумка і власне часник.

Простий спосіб зберігання часнику

Після збору врожаю головки часнику злегка очищуємо від зайвого лушпиння, але не варто оголювати зубці — лише зняти зовнішній брудний шар. Далі беремо чисту скляну банку. На її дно насипаємо тонкий шар солі — вона поглинатиме вологу та запобігатиме появі плісняви.

Спосіб зберігання часнику. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Після цього головки часнику викладаємо у банку шарами, можна злегка пересипати їх сіллю, але не обов’язково. Замість кришки використовуємо аркуш паперу або пергамент, який фіксуємо канцелярською гумкою — так усередині циркулюватиме повітря, а волога не накопичуватиметься.

За допомогою зубочистки робимо в імпровізованій кришці дірки. Так у місткість потраплятиме повітря. Банку ставимо у сухе та прохолодне місце.

