Будет ароматным и сочным до весны: как хранить чеснок зимой (видео)

Простой и бюджетный метод

Чтобы чеснок пережил зиму и оставался ароматным и сочным, не требуется особых условий, в отличие от моркови – достаточно нескольких простых действий. Благодаря этому способу вы не только сохраните овощ вкусным до весны, но и сможете предотвратить появление плесени на чесноке.

Простым и полезным методом поделился пользователь ТикТок. Для этого вам понадобится соль, стеклянная банка, бумага, канцелярская резинка и собственно чеснок.

Простой способ хранения чеснока

После сбора урожая головки чеснока слегка очищаем от лишней шелухи, но не стоит обнажать зубцы – только снять внешний грязный слой. Далее берем чистую стеклянную банку. На ее дно насыпаем тонкий слой соли — она будет поглощать влагу и предотвращать появление плесени.

Способ хранения чеснока. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

После этого головки чеснока выкладываем в банку слоями, можно слегка пересыпать их солью, но не обязательно. Вместо крышки используем лист бумаги или пергамент, который фиксируем канцелярской резинкой – так внутри будет циркулировать воздух, а влага не будет накапливаться.

С помощью зубочистки производим в импровизированной крышке дыры. Так в емкость будет попадать воздух. Банк ставим в сухое и прохладное место.

Ранее "Телеграф" делился секретами правильной обрезки свеклы. Мы также рассказали, как правильно его хранить.