У 2014 році припинив працювати у Росії: де зараз український актор Олексій Горбунов

Горбунов припинив грати у російському кіно у 2014 році

У цей день, 29 жовтня, відзначає день народження український актор Олексій Горбунов. Йому виповнилось 64 роки. Актор грав у картинах "Гвардія", "Хайтарма", "Трубач". Зараз він продовжує зніматися у кіно.

Що треба знати:

Горбунов дебютував у фільмі "Вантаж без маркування"

Він зіграв у понад 170 кінороботах

Зараз актор підтримує Україну у війні з Росією

"Телеграф" вирішив з'ясувати більше про діяльність актора, а також як склалося його життя.

Що відомо про Олексія Горбунова

Майбутній актор народився у 1961 році у Києві. В юності він займався фарцовкою — продавав товари, які були під забороною у СРСР. Намагався вступити до Київського театрального інституту імені Карпенка-Карого, але не зміг. Причиною було те, що Олексій не належав до комсомолу.

У 1978—1979 роках Горбунов працював у театрі імені Лесі Українки. Там він був монтувальником і підсобним робітником у костюмерному цеху. Невдовзі він все ж вступив до театрального вишу та закінчив його.

Олексій Горбунов працював у театрі імені імені Лесі Українки, фото з мережі

У 1984—1995 роках Горбунов працював у кіностудії імені Довженка. Упродовж 2 років він служив у радянській армії. Горбунов дебютував у кіно, знявшись у стрічці "Вантаж без маркування". Там він отримав головну роль — митника.

Олексій Горбунов у фільмі "Вантаж без маркування", скриншот "Штуки-дрюки"

Також Олексій грав у картинах "Канікули Петрова і Васєчкіна, звичайні й неймовірні", "Виконати будь-яку правду", "Звинувачується весілля", "Дискжокей". Відомим фільмом за участі актора стала драма "Гу-га". Він зіграв там солдата Даньковця. Також Олексій втілив чекіста у фільмі "Голод-33", який висвітлював Голодомор — злочин радянської влади проти українців.

Олексій Горбунов у молодості, фото з мережі

У 90-х була криза у кінематографі. Так Горбунов зосередився на іншій роботі — почав організовувати дискотеки "Джанкой" і "Джуманджі" в Києві. Також він працював діджеєм на радіостанціях "Континент" та "Ностальжи" і заснував гурт "Грусть пилота". Окрім цього, певний час Горбунов був таксистом.

Горбунов отримував ролі у стрічках "Цвітіння кульбаби", "Нам дзвони не грали, коли ми вмирали", "Кому вгору, кому вниз", "Злочин з багатьма невідомими". А у 1997 році він зіграв у популярному серіалі "Графиня де Монсоро", де втілив роль дворянина Шико.

Олексій Горбунов у серіалі "Графиня де Монсоро", скриншот "Штуки-дрюки"

Протягом кар'єри Горбунов працював у Театрі-студії кіноактора, у приватному Камерному театрі Нестантинера та Київському національному театрі російської драми імені Лесі Українки. Також пробував себе у ролі ведучого у програмах "Нічний будильник" і "Диво-люди".

У 1998 році Горбунов переїхав до Москви, де активно знімався у фільмах і серіалах. Він отримував роль гравця у "Дні народження буржуя", капітана поліції — у "Стежці перевертнів", німецького контррозвідника — у "Червоному оркестрі", бандита — у "Легенді для оперативника".

Олексій Горбунов у фільмі "Червоний оркестр", скриншот "Штуки-дрюки"

У 2000-х Горбунов грав у картинах "Ілюзія страху", "Стиляги", "Утьосов. Пісня довжиною в життя", "Той, хто вимикає світло", "Будинок сонця".

Де зараз Олексій Горбунов

Ще у 2014 році актор відмовився від знімань у російських проєктах через агресію на Донбасі. У 2022 році Горбунов підтримав Україну у війні з Росією. Він публікував злочини росіян проти українців. Горбунов періодично виступає зі своїм гуртом "Грусть пілота". Також Олексій почав виступати зі стендапами, оскільки пенсії не вистачає, повідомляло "ТСН".

Я 43 роки знімаюся в кіно, це 175 чи 177 фільмів. Точну цифру важко підрахувати. Ніколи б не подумав, але в свої 63 роки я став займатися стендапом. Тому що пенсії немає, кіна – майже теж, а треба ж якось жити. Пенсія – 3 тисячі 400 гривень. Олексій Горбунов

Горбунов почав займатися стендапом, фото з його соцмереж

У 2024 році Горбунов зіграв у стрічці "Щастя". Його герой — дідусь, котрий виїхав з України під час війни, живе в будинку для людей старшого віку і чекає своїх рідних. Також актор втілив роль Миколи Ведмедєва у фільмі "Малевич", який розповідає історію українського художника Казимира Малевича.

Горбунов у фільмі "Малевич"

Зараз Горбунов ділиться у соцмережах кадрами з виступів та з кіно. Зокрема згадує свої минулі ролі. Місцем розташування у його профілі вказана Україна.

Горбунов зараз, фото з його соцмереж

