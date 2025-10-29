В 2014 году прекратил работу в России: где сейчас украинский актер Алексей Горбунов

Горбунов перестал играть в российском кино в 2014 году

В этот день, 29 октября, отмечает день рождения украинский актер Алексей Горбунов. Ему исполнилось 64 года. Актер играл в картинах "Гвардия", "Хайтарма", "Трубач". В настоящее время он продолжает сниматься в кино.

Что нужно знать:

Горбунов дебютировал в фильме "Груз без маркировки"

Он сыграл более чем в 170 киноработах

Сейчас актер поддерживает Украину в войне с Россией

"Телеграф" решил выяснить больше о деятельности актера, а также как сложилась его жизнь.

Что известно об Алексее Горбунове

Будущий актер родился в 1961 году в Киеве. В юности он занимался фарцовкой — продавал товары, находившиеся под запретом в СССР. Пытался поступить в Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого, но не смог. Причиной было то, что Алексей не был комсомольцем.

В 1978—1979 годах Горбунов работал в театре имени Леси Украинки. Там он был монтировщиком и подсобным рабочим в костюмерном цехе. Вскоре он все же поступил в театральный вуз и окончил его.

Алексей Горбунов работал в театре имени Леси Украинки, фото из сети

В 1984—1995 годах Горбунов работал в киностудии имени Довженко. В течение 2 лет он служил в советской армии. Горбунов дебютировал в кино, снявшись в ленте "Груз без маркировки". Там он получил главную роль – таможенника.

Алексей Горбунов в фильме "Груз без маркировки", скриншот "Штуки-дрюки"

Также Алексей играл в картинах "Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные", "Исполнить всякую правду", "Обвиняется свадьба", "Дискжокей". Известным фильмом с участием актера стала драма "Гу-га". Он сыграл там солдата Даньковца. Также Алексей воплотил чекиста в фильме "Голод-33", который освещал Голодомор — преступление советской власти против украинцев.

Алексей Горбунов в молодости, фото из сети

В 90-е был кризис в кинематографе. Так Горбунов сосредоточился на другой работе – начал организовывать дискотеки "Джанкой" и "Джуманджи" в Киеве. Также он работал диджеем на радиостанциях "Континент" и "Ностальжи" и основал группу "Грусть пилота". Кроме того, некоторое время Горбунов был таксистом.

Горбунов получал роли в лентах "Цветение одуванчика", "Нам колокола не играли, когда мы умирали", "Кому вверх, кому вниз", "Преступление со многими неизвестными". А в 1997 году он сыграл в популярном сериале "Графиня де Монсоро", где воплотил роль дворянина Шико.

Алексей Горбунов в сериале "Графиня де Монсоро", скриншот "Штуки-дрюки"

В течение карьеры Горбунов работал в Театре-студии киноактера, в частном Камерном театре Нестантинера и Киевском национальном театре русской драмы имени Леси Украинки. Также пробовал себя в роли ведущего программ "Ночной будильник" и "Чудо-люди".

В 1998 году Горбунов переехал в Москву, где активно снимался в фильмах и сериалах. Он получал роль игрока в "Дне рождения буржуя", капитана полиции — в "Тропе оборотней", немецкого контрразведчика — в "Красном оркестре", бандита — в "Легенде для оперативника".

Алексей Горбунов в фильме "Красный оркестр", скриншот "Штуки-дрюки"

В 2000-х Горбунов играл в картинах "Иллюзия страха", "Стиляги", "Утесов. Песня длиной в жизнь", "Тот, кто гасит свет", "Дом солнца".

Где сейчас Алексей Горбунов

Еще в 2014 году актер отказался от съемок в российских проектах из-за агрессии на Донбассе. В 2022 году Горбунов поддержал Украину в войне с Россией. Он публиковал преступления россиян против украинцев. Горбунов периодически выступает со своей группой "Грусть пилота". Также Алексей начал выступать со стендапами, поскольку пенсии не хватает, сообщало "ТСН".

Я 43 года снимаюсь в кино, это 175 или 177 фильмов. Точную цифру сложно подсчитать. Никогда бы не подумал, но в свои 63 года я стал заниматься стендапом. Потому что пенсии нет, кино – почти тоже, а надо как-то жить. Пенсия – 3 тысячи 400 гривен. Алексей Горбунов

Горбунов начал заниматься стендапом, фото из его соцсетей

В 2024 году Горбунов сыграл в ленте "Счастье". Его герой — дедушка, который уехал из Украины во время войны, живет в доме престарелых и ждет своих родных. Также актер воплотил роль Николая Медведева в фильме "Малевич", который рассказывает историю украинского художника Казимира Малевича.

Горбунов в фильме "Малевич"

Сейчас Горбунов делится в соцсетях кадрами из выступлений и кино. В частности, вспоминает свои прошлые роли. Местом расположения в его профиле указана Украина.

Горбунов сейчас, фото из его соцсетей

