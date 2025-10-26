Рови були заповнені тілами: де в Україні євреїв змушували перемелювати кістки своїх же (фото)

В урочищі Піски, що розташоване на заході країни, німецькі війська намагалися приховати правду, перемелюючи кістки страчених

Недалеко від Янівського табору у Львові розташоване урочище Піски — місце, де під час нацистської окупації масово розстрілювали єврейське населення міста. Навіть після страти покійним не давали спокою і намагались "закопати" всю правду.

Через свої піщані ґрунти й горбисту місцевість ця частина довкола табору отримала назву "Піски" та страшну назву "Долина смерті". "Телеграф" детальніше розповість про страшну історію цього місця.

Урочище Піски — місце масових розстрілів у Львові

З моменту відкриття Янівського табору Піски використовували для масових страт в’язнів. На території викопували спеціальні рови, у які заганяли людей. Часто в’язнів примушували ставати на дошки, перш ніж їх стратити. Свідки описували, що рови були заповнені тілами, а одяг убитих завантажували на вантажівки для перевезення до табору.

Озеро у місці масових розстрілів євреїв - фото lvivcenter

До Пісків вели задні ворота табору та спеціальний в’їзд для транспорту. В’язнів приводили пішки або везли вантажівками. Тут розстрілювали як окремих людей, так і великі групи — включно з військовополоненими та в’язнями міської тюрми. Після закриття табору смерті в Белжеці Піски стали основним місцем масових вбивств. Під час ліквідації львівського ґетто сюди привозили тисячі євреїв, яких розстрілювали прямо на території урочища.

Територія, де нацисти здійснювали масові страти - фото lvivcenter

Смертельна робота Sonderkommando

На території Пісків діяла Sonderkommando 1005 — група єврейських в’язнів, змушених відкопувати й спалювати тіла попередніх жертв, а кістки перетворювати на порох. Навіть під час цієї роботи постійно привозили й розстрілювали нових жертв.

Машина для перемелюванн кісток та учасники Sonderkommando 1005

Місце, де розстрілювали євреїв під час війни

Після війни

Після звільнення Львова у липні 1944 року радянська влада розпочала розслідування нацистських злочинів у Янівському таборі. Попри спроби Sonderkommando приховати сліди, радянські слідчі знаходили кістки, волосся, особисті речі жертв — гребні, щітки, окуляри та інші предмети.

Сьогодні Урочище Піски є важливим історичним місцем, яке нагадує про жахливі події Голокосту та трагедію львівських євреїв.

