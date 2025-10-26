Рови були заповнені тілами: де в Україні євреїв змушували перемелювати кістки своїх же (фото)
В урочищі Піски, що розташоване на заході країни, німецькі війська намагалися приховати правду, перемелюючи кістки страчених
Недалеко від Янівського табору у Львові розташоване урочище Піски — місце, де під час нацистської окупації масово розстрілювали єврейське населення міста. Навіть після страти покійним не давали спокою і намагались "закопати" всю правду.
Через свої піщані ґрунти й горбисту місцевість ця частина довкола табору отримала назву "Піски" та страшну назву "Долина смерті". "Телеграф" детальніше розповість про страшну історію цього місця.
З моменту відкриття Янівського табору Піски використовували для масових страт в’язнів. На території викопували спеціальні рови, у які заганяли людей. Часто в’язнів примушували ставати на дошки, перш ніж їх стратити. Свідки описували, що рови були заповнені тілами, а одяг убитих завантажували на вантажівки для перевезення до табору.
До Пісків вели задні ворота табору та спеціальний в’їзд для транспорту. В’язнів приводили пішки або везли вантажівками. Тут розстрілювали як окремих людей, так і великі групи — включно з військовополоненими та в’язнями міської тюрми. Після закриття табору смерті в Белжеці Піски стали основним місцем масових вбивств. Під час ліквідації львівського ґетто сюди привозили тисячі євреїв, яких розстрілювали прямо на території урочища.
Смертельна робота Sonderkommando
На території Пісків діяла Sonderkommando 1005 — група єврейських в’язнів, змушених відкопувати й спалювати тіла попередніх жертв, а кістки перетворювати на порох. Навіть під час цієї роботи постійно привозили й розстрілювали нових жертв.
Після війни
Після звільнення Львова у липні 1944 року радянська влада розпочала розслідування нацистських злочинів у Янівському таборі. Попри спроби Sonderkommando приховати сліди, радянські слідчі знаходили кістки, волосся, особисті речі жертв — гребні, щітки, окуляри та інші предмети.
Сьогодні Урочище Піски є важливим історичним місцем, яке нагадує про жахливі події Голокосту та трагедію львівських євреїв.
