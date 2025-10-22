Жертв було настільки багато, що їх почали ховати за містом: як і де радянська влада розправилась з тисячами людей (фото)

Сталінський режим приніс Полтавщині тисячі безвинних жертв

На околиці Полтави, серед тихих соснових лісів, є місце, де земля досі зберігає сліди страшних злочинів минулого. Урочище Триби стало мовчазним свідком сталінських репресій — саме сюди звозили тіла тисяч безвинно страчених людей.

Урочище Триби, розташоване між селами Копили та Макухівка неподалік Полтави, є одним із найтрагічніших місць області — саме тут у роки СРСР ховали жертв масових розстрілів. "Телеграф" написав про трагічну історію місця.

Урочище Триби — місце масових поховань жертв НКВС

У 1937 році на Полтавщині знищили майже всіх керівників партійних і профспілкових структур. Упродовж 1937–1938 років репресій зазнали понад 10 тисяч мешканців області. За іншими підрахунками, з 1929 року кількість постраждалих перевищила 400 тисяч осіб. Серед них — заможні господарі, військові, священники, науковці та діячі культури, звинувачені у "шпигунстві" чи зв’язках з іноземними розвідками.

Підвали колишнього Селянського банку в Полтаві, де тоді містилося управління НКВС (нині — будівля СБУ), у 1937–1938 роках перетворили на катівню. Тут виконували смертні вироки, а тіла страчених спочатку ховали на старому міському кладовищі. Коли кількість жертв стала величезною, поховання перенесли за місто — до піщаного кар’єру в урочищі Триби. Людей закопували у спільних ямах без будь-яких позначень. Точна кількість похованих досі невідома.

Колишній Селянський банк, де зараз СБУ

У квітні 1990 року відбулося перепоховання знайдених останків — близько двох сотень людей було поховано з належними почестями. Через п’ять років, у 1995-му, на місці встановили пам’ятний знак за проєктом художника Віктора Шевченка: кілька хрестів, прикрашених сірим і чорним гранітом, із червоною зіркою в центрі композиції.

Точна кількість похованих у Трибах невідома

У 1990 році відбулося перепоховання останків.

Сьогодні пам’ятний знак в урочищі Триби — єдиний на Полтавщині меморіал, присвячений жертвам сталінських репресій. Щороку тут проходять жалобні заходи — у День пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій, а також у третю неділю травня, коли вшановують усіх загиблих від тоталітарного режиму.

