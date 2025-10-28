Ця стрічка заробила майже мільярд доларів: який фільм був найпопулярнішим у 2005-му

Цей фільм не отримав "Оскар"

У 2005 році світовий прокат очолила четверта частина культової саги — "Гаррі Поттер і келих вогню". Фільм став одним із головних кінохітів десятиліття. Екранізація за книгою Джоан Роулінг підкорила не лише дітей та підлітків, але й дорослих людей і залишається актуальною й нині, як і історичний бойовик "Гладіатор".

Цей фільм став четвертою частиною Поттеріани за книгами Джоан Роулінг і вийшов 18 листопада 2005 року. Він приніс акторам ще більше славу.

Відразу після виходу фільм заробив понад 100 мільйонів доларів у Північній Америці за дебютний уїк-енд — встановив рекорд для серії. Загалом по світу картина зібрала близько 885-897 мільйонів доларів — це зробило її найкасовішим фільмом 2005 року за міжнародними зборами. У Великій Британії вона зібрала понад 14.9 мільйонів в перший уїк-енд.

Кадр з фільму "Гаррі Поттер і келих вогню"

Цікаві факти про "Гаррі Поттер і келих вогню"

Для створення деяких сцен було використано величезний резервуар води — головний герой Деніел Редкліф провів під водою понад 41 годину під знімань другого завдання турніру.

Знімання фільму "Гаррі Поттер і келих вогню"

Дизайн костюмів був масштабним — понад 300 костюмів створили лише для великого балу, а форма для школи Шарм-батон виготовлялась із французького синього шовку, щоб контрастувати з іншими школами.

