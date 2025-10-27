Настільки поганий, що став культовим: який фільм вважається найгіршим в історії

Цей фільм про інопланетян

"План 9 з відкритого космосу" — американський науково-фантастичний фільм режисера Еда Вуда, який отримав сумнівну славу "найгіршої стрічки в історії кіно". Попри спробу створити серйозну фантастику про вторгнення прибульців, фільм вийшов настільки невдалим — від акторської гри до спецефектів, — що став яскравим прикладом кінематографічного провалу.

Сюжет фільму обертається навколо спроби інопланетян зупинити людство, яке, на їхню думку, може створити зброю, здатну знищити Всесвіт. Щоб досягти мети, прибульці реалізують свій "план 9" — оживляють мертвих на Землі, перетворюючи їх на бездушних зомбі, які мають залякати людство й примусити його відмовитися від небезпечних експериментів.

Відомо, що бюджет був дуже скромним — орієнтовно близько 60 000 доларів США. Таке фінансування для 1950-х вже було занизьким для науково-фантастичного жанру.

За даними Box Office Mojo, кінострічка зібрала лише 812 доларів касових зборів. А на сайтах рецензій фільм має дуже низькі оцінки: IMDb зазначає рейтинг близько 3.9/10.

Фільм "План 9 з відкритого космосу"

Хоч "Plan 9" й був комерційно провальним, він здобув культовий статус серед фанатів "поганого кіно". Його згадують як еталон нетипової "найгіршості".

