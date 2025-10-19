Може стати окрасою саду, але є нюанс: в Україні росте небезпечна рослина, як вона виглядає (фото)

Попри небезпеку, рослину використовують у медицині

Багато рослин приваблюють своєю красою, але таять у собі приховану загрозу. До таких відноситься золотарник, відомий своєю агресивністю, а також подофіл — ефектний кущ з яскравим листям, але отруйним корінням.

На сторінці "6sotok" у Tik-Tok поділилися відео, в якому показали подофіл і розповіли про його особливості. Ця рослина досить незвична.

Як виглядає подофіл і чим він небезпечний

В Україні можна зустріти дивовижну рослину з ефектним, широким листям і незвичайними квітами. Йдеться про подофіл.

Як виглядає подофіл

На перший погляд, вона здається невинною, проте насправді рослина приховує серйозну небезпеку — у неї отруйні як коріння, так і листя і насіння, тому вживати їх категорично не можна.

Проте з коріння рослини виготовляють препарати для медичних цілей, що робить його корисним, попри приховану отруту. Квіти подофілу розпускаються щороку яскраво та гарно, створюючи справжній декоративний акцент у саду, а от ягоди формуються рідко.

Подофіл — красива, але отруйна рослина

Подофіл може стати справжньою окрасою вашого саду, прикрашаючи ділянку своїм оригінальним листям. Однак важливо пам’ятати про безпеку: рослину слід захистити від дітей та свійських тварин. Для успішного вирощування рослині потрібно вибрати напівтінисте місце, забезпечувати їй регулярний полив та періодично удобрювати ґрунт. Працювати з цим кущем краще у рукавичках, особливо якщо у вас чутлива шкіра.

