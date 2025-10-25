Його ягоди дуже отруйні: це дерево в Україні краще оминати стороною, як воно виглядає (фото)

Отрута дерева сконцентрована у хвої, корі та насінні

В Україні росте чимало дерев та рослин, до яких краще не наближатися. Деякі їх виглядають безневинно, але можуть бути смертельно небезпечними. Серед таких виділяється паслін чорний, а також ягідний тис.

У Tik-Tok розповіли, що це дерево дуже отруйне, причому практично всі його частини, включаючи кору, хвою та насіння. У давнину тис ягідний називали "дерево смерті" через його токсичність.

Як виглядає тис ягідний і що про нього потрібно знати

Тис ягідний вважається незвичайним деревом, в якому поєднуються краса і небезпека. Його густа хвоя та червоні "ягідки" надають йому привабливого вигляду. Однак, насправді це дерево вкрай небезпечне.

Усі частини тиса ягідного, крім м’ясистої оболонки ягід, містять сильну отруту — таксин. Токсичні як хвоя, так і кора, і особливо насіння, заховане всередині червоних плодів. Достатньо з’їсти всього кілька таких насіння, щоб отримати серйозне отруєння. Тому, хоч би яким привабливим здавався тис ягідний, чіпати й тим більше пробувати його категорично не можна.

Як виглядає тис ягідний

При цьому тис ягідний включений до Червоної книги України як уразливий вид. Його статус обумовлений як природними факторами, так і господарською діяльністю, включаючи вирубування цінної деревини.

Тис ягідний дуже отруйний

