"Помстою сусіда" його називають не випадково: це дерево не можна саджати на ділянці, як воно виглядає (фото)

Це дерево здатне швидко і нестримно розростатися

В Україні є рослини, які не варто саджати на дачній ділянці, тому що вони здатні захопити територію. Серед них кампсис, а також оцтове дерево, яке в народі прозвали "помстою сусіда".

У Tik-Tok українка поділилася відео, де розповіла, чому це дерево є агресором. Вивести його із ділянки дуже складно.

Як виглядає оцтове дерево і чому його не можна саджати біля будинку

Оцтове дерево, або сумах оленерогий, привертає увагу своєю незвичайною красою: стрункий стовбур, ажурна крона з витонченими листочками, які восени забарвлюються у вогняно-червоні та золотаві відтінки. Таке дерево здатне стати окрасою ділянки, однак у ньому ховається серйозний агресор.

Сумах неспроста назвали "помстою сусіда", бо дерево схильне до безконтрольної експансії. Його коріння здатне проростати далеко за межі початкової посадки, долати паркани та огорожі, проникати в сусідські сади та давати нові паростки, пошкоджуючи навіть фундаменти.

Як виглядає оцтове дерево

Коренева система оцтового дерева швидко заглушує зростання інших рослин, а видалення порослі механічним способом може призвести до ще більшого зростання нових пагонів.

Раніше "Телеграф" розповідав про рослину з цікавими плодами, захованими в "мішечках". Вони мають гарний помаранчевий колір.