Прийшла з лісу? Посеред Львова помітили хижу та зморену тварину (відео)

Такі тварини зазвичай уникають людських поселень, але можуть заходити до міст у пошуках води та їжі

Дику тварину помітили у Львові. Лисиця бігала по вулицях міста, її помітили на вулиці Івана Франка.

Про це повідомили у місцевих телеграм-каналах міста. Там показали відео.

На кадрах помітно, як хижачка бігла по дорозі. Вона виглядала переляканою і дуже худою.

Варто зазначити, що зараз погода наближається до більш холодної, тому восени дика лисиця має пишне руде хутро, яке стає густішим і теплішим до зими, а також довгий пухнастий хвіст та загострену мордочку з вухами. Восени лисиця активно готується до зими, полюючи на гризунів та інших дрібних тварин, і її хутро стає густішим, щоб захистити її від холодів.

Лисиця

Лисиці зазвичай уникають людських поселень, але можуть заходити до міст у пошуках води та їжі, особливо в умовах посухи або коли їхні звичні джерела живлення стають недоступними.

Мешканцям міста не варто намагатися наблизитися до дикої тварини чи годувати її, а повідомити про випадок до відповідних служб. Лисиці можуть бути переносниками різних захворювань, тому важливо дотримуватися безпечної відстані.

Наслідки війни для дикої природи

Поява диких тварин у людських поселеннях стала прямим наслідком повномасштабної війни, яка триває в Україні. Дикі тварини, так само як і люди, бояться вибухів, обстрілів та інших воєнних дій. Це змушує їх шукати безпечніші місця, часто приводячи до меж людських поселень.

Лисиці, як і багато інших видів дикої фауни, змушені адаптуватися до нових умов існування, коли їхні природні місця проживання стають небезпечними через воєнні дії. Міста, попри всі свої особливості, часом виявляються спокійнішими за ліси та поля, де лунають вибухи та ведуться бойові дії.

