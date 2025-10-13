Дика тварина влаштувала "забіг" на Київському морі (відео)

Дикі тварини в Україні все частіше з’являються у містах

На Київському водосховищі на камеру потрапила тварина, схожа на молодого лося. Вона бігала вздовж кромки води, не зважаючи на людей.

Відповідне відео опублікував один із місцевих Telegram-каналів. Люди, які випадково стали очевидцями його розваг, не могли намилуватися стрибунцем.

Найімовірніше, це був лось-підліток, оскільки він має довгі ноги, велику морду та короткий хвіст. Крім того, роги молодих лосів ще не сформовані повністю, вони виглядають як невеликі відростки. Не можна не помітити, що тварина рухається злегка незграбно, що також властиво підліткам.

Молоді лосі, особливо самці, часто блукають у пошуках нової території та заходять далеко за межі лісових масивів. Вони віддають перевагу близькості зелених прибережних зон з очеретом, чагарником і доступом до води. Примітно, що лосі добре плавають і легко долають відстані до 10 км вплав.

Слід зазначити, що обстріли росіян також змушують диких тварин тікати зі звичних обжитих місць. Наприклад, у Чугуєві Харківської області стався надзвичайний інцидент — дикий олень у паніці після обстрілів вийшов із лісу та гуляв містом. Тварина навіть зазирнула в магазин гаджетів, розбивши скляні двері.