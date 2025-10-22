Таке точно не у всіх ловиться: на Житомирщині рибалка показав незвичну довгоносу рибу (фото)

Як веслоніс опинився в українській водоймі — невідомо

На Житомирщині рибалка спіймав рідкісну для України прісноводну рибу з Північної Америки. Вона одразу привернула увагу користувачів мережі.

Чоловік витягнув із водойми веслоноса, якого в українських водоймах майже не зустрінеш. Ця прісноводна риба зазвичай мешкає у річці Міссісіпі та інших водоймах Північної Америки, тому її поява у наших широтах викликала неабиякий інтерес, як написали у публікації "Пирятинська Рибалка" у Facebook.

Довгий ніс риби допомагає їй орієнтуватися у воді.

Однак у коментарях пишуть, що ця риба не розмножується в нашій країні і її вирощують лише в приватних фермах. Інші ж припускають, що вона припливла сюди з Чорнобиля.

Як коментують під публікацією

Досі невідомо, чи відпустив рибак свою "здобич".

Для довідки

Веслоніс — один із давніх видів риб, здатний досягати понад 2 метрів у довжину і важити понад 70 кілограмів. Риба має видовжений "ніс" риби, який допомагає їй орієнтуватися у воді.

Незважаючи на незвичний вигляд, риба не є хижаком і не шкодить іншим мешканцям водойми: її раціон складається виключно з планктону, який вона фільтрує за допомогою ротового апарату.

