"Ми всі його розуміємо": емоційний напис на трамваї в Дніпрі розвеселив українців (фото)

Інколи таке відчуває кожен

Трамвай у Дніпрі з емоційним написом на табло у кінці дня насмішив українців. Транспортні засоби не рідко дають приводи для усмішки, але тут сталося дещо особливе.

Фото опублікував користувач з ніком romanshkab у соціальній мережі Threads. На знімку — трамвай, що закінчив роботу на маршруті ввечері. На табло — повідомлення про це, але з емоційною припискою "в депо б**ть". Автор публікації підписав фото так "під кінець дня ми всі його розуміємо".

Трамвай їхав у депо, але є нюанс

Що пишуть у коментарях

Фото насмішило користувачів мережі. Жартують, що так видніше здалеку та що під кінець дня нам всім потрібно в депо.

Один з коментаторів написав, що напис стане ще зрозумілішим, якщо попрацювати машиністом трамвая. Адже люди часто ігнорують напис "У депо" на табло вагона та не чують, коли про це оголошує кондуктор.

Ну якщо попрацювати машиністом, хоча б декілька тижнів, то така думка вічно буде в голові. На трамваях у вечірню годину часто зустрічаються по деяким маршрутам "До депо", але люди цього або не бачили на борту трамвая, або не чують кондуктора, який каже, що трамвай йде по сумежним зупинкам, але маршрут йде в депо, — пише один з коментаторів

Як розповідав "Телеграф", раніше українців розвеселили київські "гонщики". Двоє дорослих чоловіків, зберігаючи незворушність, їхали на дитячих електрокарах по вулиці.