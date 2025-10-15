Коробки не викидайте: "картонна" люстра за 5 тисяч гривень насмішила українців (відео)

Українці сміються з дорогого абажуру та діляться ідеями, як зробити подібний за невеликі гроші.

Попри забобони, пусті коробки з дому викидати не варто — їх можна перетворити у справжні дизайнерські речі. У цьому впевнені коментатори відео, яке днями завірусилось в мережі. На ньому — чудернацька люстра, наче зроблена з коробок.

Відео з будівельного магазину показали в ТікТоці. За підвіс просять майже 5 тисяч гривень.

На сайті Епіцентру вдалось знайти цей підвіс Ledvance Decor Cardboard Square Pendant Brown трохи дешевше, але ціна все одно вражає — 3 618 грн. Зроблений він в Китаї та має цоколі під лампи. Постачається без лампочок в комплекті. Попри зовнішній вигляд — зроблені підвіси зі сталі.

Підвіс Ledvance Decor Cardboard Square Pendant Brown

Українці кепкують з дивної люстри, припускають, що це для тих, у кого немає смаку. Є й інші версії.

Але є й ті, хто вже спробував створити таку ж саму з картону або навіть вигадав, як саморобну люстру перетворити у спосіб заробітку. Дехто й інструкцію написав, як зробити схожу конструкцію, витративши лише кілька сотень гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в АТБ томатний сік продають дорожче ніж алкогольний напій. В мережі вже сміються, що вибір очевидний.