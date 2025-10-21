Якби "Сутінки" знімали в Кривому Розі. Українка насмішила пародією

Опале листя виглядає романтично, але під ним може приховуватися дещо не дуже приємне

Осінь "роздягає" дерева, опале листя вже засипало газони й під ним інколи трапляються неприємні собачі "сюрпризи". В мережі висміяли це, знявши кумедне відео.

Користувачка TikTok з ніком "Синя птаха" зробила смішний ролик, скопіювавши рухи героїв відомої саги "Сутінки" у лісі. Проте їй нібито завадили собачі екскременти, які деякі невідповідальні собачники не прибирають за своїми песиками.

Дівчина підписала відео "Криворізькі сутінки". Вона додала, що "а по кущах все ж таки ходити не варто".

Сага "Сутінки" — культове підліткове кіно 2000-их

Фільми саги "Сутінки" розповідають про незвичайну історію кохання між звичайною школяркою Беллою Свон та прекрасним, але загадковим вампіром Едвардом Калленом. Сюжет, від якого божеволіли практично всі дівчата тих часів, розгортається у похмурому містечку Форкс і розповідає про їхній заборонений роман та його небезпеки.

Едвард та його родина мають надлюдську силу та швидкість. Кіно сповнене сцен їхніх стрімких стрибків та польотів між деревами у лісі, що й обіграла авторка кумедного відео.

