Якби "Сутінки" знімали в Кривому Розі. Українка насмішила пародією

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Автор
Українка відтворила "Сутінки"
Українка відтворила "Сутінки". Фото Колаж "Телеграф"

Опале листя виглядає романтично, але під ним може приховуватися дещо не дуже приємне

Осінь "роздягає" дерева, опале листя вже засипало газони й під ним інколи трапляються неприємні собачі "сюрпризи". В мережі висміяли це, знявши кумедне відео.

Користувачка TikTok з ніком "Синя птаха" зробила смішний ролик, скопіювавши рухи героїв відомої саги "Сутінки" у лісі. Проте їй нібито завадили собачі екскременти, які деякі невідповідальні собачники не прибирають за своїми песиками.

Дівчина підписала відео "Криворізькі сутінки". Вона додала, що "а по кущах все ж таки ходити не варто".

Сага "Сутінки" — культове підліткове кіно 2000-их

Фільми саги "Сутінки" розповідають про незвичайну історію кохання між звичайною школяркою Беллою Свон та прекрасним, але загадковим вампіром Едвардом Калленом. Сюжет, від якого божеволіли практично всі дівчата тих часів, розгортається у похмурому містечку Форкс і розповідає про їхній заборонений роман та його небезпеки.

Едвард та його родина мають надлюдську силу та швидкість. Кіно сповнене сцен їхніх стрімких стрибків та польотів між деревами у лісі, що й обіграла авторка кумедного відео.

