Київські "гонщики" насмішили українців: такі авто побачиш не кожен день (відео)

Киян здивували дорослі "шумахери" на іграшкових авто

У мережі показали кадри, як двоє дорослих чоловіків, зберігаючи незворушність, їхали на дитячих електрокарах по вулиці у Солом'янському районі Києві. Відповідне відео опублікували на каналі "Реальний Київ".

Один з водіїв керував жовтою машиною, схожою на Audi R8. Інший був за кермом зеленого авто, яке нагадувало Porsche.

На зелений знак світлофора, який горів для пішоходів, чоловіки швидко проїхали "зебру" на перехресті та виїхали на тротуар.

Здивований автор відео побажав "колегам" щасливої дороги".

У мережі тим часом почали "хейтити" водіїв, називаючи їх "мажорами" та звинувачуючи у порушеннях правил дорожнього руху.

Утім, захисники водіїв розповіли, що ці чоловіки часто їздять цим маршрутом.

Вони, як виявилося, катають у парку дітей на електромобілях й в кінці кожного робочого дня транспортують свої машинки до "гаража".

Це авто досить відоме серед киян й неодноразово потрапляло у стрічки соцмереж.

