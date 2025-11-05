"Мы все его понимаем": эмоциональная надпись на трамвае в Днепре развеселила украинцев (фото)

Иногда такое чувствует каждый

Трамвай в Днепре с эмоциональной надписью на табло в конце дня насмешил украинцев. Транспортные средства нередко дают поводы для улыбки, но здесь произошло нечто особенное.

Фото опубликовал пользователь с ником romanshkab в социальной сети Threads. На снимке трамвай, который закончил работу на маршруте вечером. На табло — сообщение об этом, но с эмоциональной припиской "в депо б**ть". Автор публикации подписал фото так: "на исходе дня мы все его понимаем".

Трамвай ехал в депо, но есть нюанс

Что пишут в комментариях

Фото насмешило пользователей сети. Шутят, что так виднее издалека и что к концу дня нам всем нужно в депо.

Один из комментаторов написал, что надпись станет еще более понятной, если поработать машинистом трамвая. Люди часто игнорируют надпись "В депо" на табло вагона и не слышат, когда об этом объявляет кондуктор.

Ну, если поработать машинистом, хотя бы несколько недель, то такая мысль постоянно будет в голове. На трамваях в вечерний час часто встречаются по некоторым маршрутам "В депо", но люди этого либо не видели на борту трамвая, либо не слышат кондуктора, который говорит, что трамвай идет по смежным остановкам, но маршрут идет в депо, — пишет один из комментаторов

