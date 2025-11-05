Там учились маршал авиации Кожедуб и космонавт Леонов: что осталось от легендарного училища (фото)

Когда-то в авиационном училище Грицевца обучали героев СССР, а сейчас там только пустые корпуса

На Рогане возле Харькова когда-то действовало одно из лучших летных училищ СССР, где готовили летчиков и космонавтов. Сегодня от него остались заброшенные здания и памятник самолету МИГ-21.

Это заведение воспитало будущих Героев Советского Союза, среди которых был даже маршал авиации Иван Кожедуб. Здесь также готовили будущих космонавтов, в частности Алексея Леонова, который первым вышел в открытый космос. "Телеграф" расскажет об истории этого места.

Дорога к корпусу бывшего авиаучилища

История бывшего лётного училища на Рогане

После реорганизации в 1999 году здания опустели: отсюда выносили все, что можно было продать. Учебные классы и казармы стоят без дверей, в окнах уже давно нет целых стекол, нет проводки, а на лестницах — перил. На полу до сих пор валяются разбитые кинескопы и умывальники. Памятником прошлого остался только самолет МИГ-21, стоящий у главного въезда на территорию "Военвед".

Памятник самолету МИГ-21 возле бывшего авиаучилища

Территория воинской части достаточно обширна, а в многоэтажных корпусах и многочисленных помещениях можно запутаться.

Остатки учебного корпуса на территории училища

Внутри построек царит мрачная атмосфера. Большие подвалы, узкие коридоры и тупиковые комнаты создают ощущение лабиринта, а эхо от любого звука может напугать посетителей.

Вид на заброшенную территорию авиационного училища

В то же время, полностью отделиться от цивилизации не удастся: рядом расположены многоквартирные дома, бывшие военные общежития. Местные жители относятся к посетителям спокойно. Территория охраняется, но встретить охранников сложно. Патрулирующие территорию собаки сигнализируют о посторонних, однако в случае обнаружения охранники не применяют силу и лишь вежливо просят покинуть объект.

Возле заброшенного училища есть жилые многоэтажки

Как туда доехать

В авиационное училище нужно троллейбусом №45, который отправляется от станции метро "Индустриальная". Останавливаться следует на конечной – "улица Луи Пастера".

