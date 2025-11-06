Так утеплюють вікна американці. Як звичайний пластиковий лист збереже тепло у домі (фото)

Будь-який українець може скористатися цією простою річчю

З першими холодами особливо хочеться тепла та затишку. Щоб в оселі було комфортно, важливо утеплити її та переконатися, що вікна не пропускають холодне повітря.

Щоб утеплити вікна у домі, можна скористатися простим та недорогим методом. Про свій досвід боротьби з протягами розповідають американці на платформі Reddit.

Як американці утеплюють вікна на зиму

Поки температура стрімко падає, користувачі зі США активно діляться перевіреним способом, як зберегти тепло в будинку — за допомогою спеціальної поліетиленової плівки, або ж звичайного пластикового листа.

У багатьох випадках по краях віконної рами наклеюється тонка поліетиленова плівка, і, по суті, утворюється ще одна повітряна кишеня пояснюють учасники обговорення

За словами одного з користувачів, все, що потрібно, — це готовий набір із господарського магазину: тонкі листи плівки, двосторонній скотч та трохи терпіння.

Після того, як плівка була наклеєна, я обдув її гарячим повітрям фена, щоб вона стала ідеально щільною пише ще один користувач

Інші відзначають, що цей спосіб справді допомагає позбутися протягів і утримує тепло, хоча є й невеликий мінус — поки плівка наклеєна, вікна залишаються "запечатаними" і їх не можна відкрити. З усім тим, більшість впевнена: простий пластиковий лист допомагає пережити зиму з комфортом.

Такий лист належить до бюджетного варіанту. В інтернеті на спеціалізованих сайтах його вартість починається приблизно від 400 гривень та вище.

Скільки коштує пластиковий лист для утеплення вікон – ціни. Фото: profil.ua

Щоб не замерзнути у холоди, можна знайти недорогі способи утримати тепло в оселі. Раніше ми писали докладніше про те, як зігрітися вдома у морози.