"Фантазма". Чи варто читати цей новий розпіарений "дарк-роман"

Книга має зацікавити поціновувачів "Готикани" та серії "Каравал"

На початку листопада в Україні презентували нову фентезі книгу "Фантазма" авторства Кейлі Сміт від видавництва "Лабораторія". "Телеграф" одним з перших прочитав новинку та готовий поділитися чесним відгуком.

Про що книга "Фантазма"

Головна героїня — Офелія, що з дитинства готувалася продовжити родинну справу некромантії, вчилася магії та була ізольована від суспільства, у той час як її молодша сестра Женев'єва жила майже повним життям. Але в один день їх мати раптово помирає, залишивши дітей в боргах, сестри сваряться, і Женев'єва тікає, щоб пройти загадкову гру "Фантазма" в маєтку Дияволів, де зустрічаєшся з найпотаємнішими страхами, можеш померти та бути проклятим за кохання, але винагорода за перемогу — виконання будь-якого бажання. Звісно ж, Офелія кинулася в небезпечну гру слідом за сестрою та дуже скоро уклала угоду з диявольськи красивим фантомом, що міг забрати в неї 10 років життя і серце.

В процесі гри дівчина не тільки з'ясувала, що здатна на вбивство, але й вперше дізналася, хто її батько.

В книзі 430 сторінок, прочитання зайняло близько 6 годин.

Чи варто читати "Фантазму"

Коли "Лабораторія" відкрила передзамовлення на "Фантазму", її бурхливо обговорювали в українській книжковій спільноті в ТікТоці, і очікування були відповідні.

Проте в процесі читання в голові часто спливав мем "Це ж було вже!". Сама гра "Фантазма" відверто нагадує "Каравал" (як і найбільший сюжетний поворот, про який детальніше розповідати не будемо, щоб не спойлерити), а асоціальна головна героїня з голосами в голові, ладна кинутися в обійми небезпеці, щоб розважитися від нудного життя — дуже схожа на Корвіну з "Готикани". Віддалено також є схожість і з серією "Королівство нечестивих".

"Фантазма" і "Готикана" схожі навіть обкладинками — ті ж готичні обриси та троянди

Багато хто сміливо називав "Фантазму" дарк-романом, проте це скоріше просто фентезі зі сценами 18+ та вбивствами.

Загалом, якщо вам подобаються похмурі любовні історії та трилери, і ви не маєте завищених очікувань, "Фантазма" має вам сподобатися. Але якщо ви шукаєте чогось нового — пошукайте ще.

Що цікаво — на сайті видавництва вказано, що це перша книга з серії "Лихі ігри". Але плюс "Фантазми", що в неї завершений фінал, який не змусить страждати в очікуванні продовження, щоб дізнатися, що ж було далі, як це часто буває в неодиночних книгах.

Нагадуємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи варто читати новий дарк-роман "Тобі боляче?" від авторки "Переслідування Аделіни".