Всього за 56 гривень: як приготувати смачний обід з трьох страв (відео)
За 56 гривень можна приготувати суп, гарнір з м'ясом і десерт на одну особу
В умовах здорожчання продуктів в Україні нерідко доводиться економити на харчуванні. Користувачка мережі показала, як приготувати бюджетний обід із трьох страв.
Українка показала у тіктоці, як можна приготувати три страви на обід всього за 56 гривень. Вона придбала такі продукти:
- одне яйце (6,70 грн);
- курячу гомілку (9,90 грн);
- банан (8,40 грн);
- дві цибулини (2,18 грн);
- дві картоплини (5,54 грн);
- дві морквини (5,97 грн);
- два гриби (10,78 грн);
- дрібка гречки (2,65 грн);
- дрібка борошна (2,27 грн).
Першою стравою стане грибний крем-суп. Потрібно покласти у каструлю цілу цибулину, нарізати дві картоплини та одну морквину. Також зверху слід поставити два гриба. Заливаємо водою та варимо до готовності. Овочі у каструлі слід посолити. Після цього збиваємо їх блендером і додаємо зверху подрібнені гриби та зелень.
Другою стравою буде гречка з курячою ніжкою. Цибулину нарізаємо кільцями, а морквину — соломкою. На сковорідці потрібно обсмажити курячу гомілку. Після цього забираємо гомілку зі сковорідки й обсмажуємо на ній цибулю з морквою. Засмажку перекладаємо до курячої ніжки. Після цього миємо гречку та перекладаємо її до гомілки зі засмажкою. Все заливаємо водою та ставимо варити.
Для приготування бананових вафель знадобиться блендер. У ньому треба збити подрібнений банан і одне яйце, а також три ложки борошна. Заливаємо масу у вафельницю. До борошна, яке залишилось, додаємо сіль і кип'ятку та замішуємо коржик замість хліба.
