Всього за 56 гривень: як приготувати смачний обід з трьох страв (відео)

Вікторія Козар
Як приготувати бюджетний обід Новина оновлена 09 листопада 2025, 20:55
Як приготувати бюджетний обід. Фото Колаж "Телеграфу" / Freepik

За 56 гривень можна приготувати суп, гарнір з м'ясом і десерт на одну особу

В умовах здорожчання продуктів в Україні нерідко доводиться економити на харчуванні. Користувачка мережі показала, як приготувати бюджетний обід із трьох страв.

Українка показала у тіктоці, як можна приготувати три страви на обід всього за 56 гривень. Вона придбала такі продукти:

  • одне яйце (6,70 грн);
  • курячу гомілку (9,90 грн);
  • банан (8,40 грн);
  • дві цибулини (2,18 грн);
  • дві картоплини (5,54 грн);
  • дві морквини (5,97 грн);
  • два гриби (10,78 грн);
  • дрібка гречки (2,65 грн);
  • дрібка борошна (2,27 грн).
Обід з трьох страв

Першою стравою стане грибний крем-суп. Потрібно покласти у каструлю цілу цибулину, нарізати дві картоплини та одну морквину. Також зверху слід поставити два гриба. Заливаємо водою та варимо до готовності. Овочі у каструлі слід посолити. Після цього збиваємо їх блендером і додаємо зверху подрібнені гриби та зелень.

Дешеві страви
Овочі треба варити, скриншот з тікток-каналу Олі Миколаївни
Як приготувати грибний крем-суп
Грибний крем-суп, скриншот з тікток-каналу Олі Миколаївни

Другою стравою буде гречка з курячою ніжкою. Цибулину нарізаємо кільцями, а морквину — соломкою. На сковорідці потрібно обсмажити курячу гомілку. Після цього забираємо гомілку зі сковорідки й обсмажуємо на ній цибулю з морквою. Засмажку перекладаємо до курячої ніжки. Після цього миємо гречку та перекладаємо її до гомілки зі засмажкою. Все заливаємо водою та ставимо варити.

Як приготувати дешевий обід
Робимо засмажку з моркви та цибулі, скриншот з тікток-каналу Олі Миколаївни
Дешеві обіди як приготувати
Варимо гречку, скриншот з тікток-каналу Олі Миколаївни
Бюджетні страви
Гречка з курячою ніжкою, скриншот з тікток-каналу Олі Миколаївни

Для приготування бананових вафель знадобиться блендер. У ньому треба збити подрібнений банан і одне яйце, а також три ложки борошна. Заливаємо масу у вафельницю. До борошна, яке залишилось, додаємо сіль і кип'ятку та замішуємо коржик замість хліба.

Як приготувати бананові вафлі
Збиваємо яйце з бананом, скриншот з тікток-каналу Олі Миколаївни
Дешеві страви рецепти
Бананові вафлі, скриншот з тікток-каналу Олі Миколаївни
Коржі як готувати
Готуємо коржик до супу, скриншот з тікток-каналу Олі Миколаївни
Дешеві обіди
Обід із трьох страв, скриншот з тікток-каналу Олі Миколаївни

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати смачний обід за 40 гривень. Знадобляться прості продукти.

