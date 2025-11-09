Всього за 56 гривень: як приготувати смачний обід з трьох страв (відео)

За 56 гривень можна приготувати суп, гарнір з м'ясом і десерт на одну особу

В умовах здорожчання продуктів в Україні нерідко доводиться економити на харчуванні. Користувачка мережі показала, як приготувати бюджетний обід із трьох страв.

Українка показала у тіктоці, як можна приготувати три страви на обід всього за 56 гривень. Вона придбала такі продукти:

одне яйце (6,70 грн);

курячу гомілку (9,90 грн);

банан (8,40 грн);

дві цибулини (2,18 грн);

дві картоплини (5,54 грн);

дві морквини (5,97 грн);

два гриби (10,78 грн);

дрібка гречки (2,65 грн);

дрібка борошна (2,27 грн).

Обід з трьох страв

Першою стравою стане грибний крем-суп. Потрібно покласти у каструлю цілу цибулину, нарізати дві картоплини та одну морквину. Також зверху слід поставити два гриба. Заливаємо водою та варимо до готовності. Овочі у каструлі слід посолити. Після цього збиваємо їх блендером і додаємо зверху подрібнені гриби та зелень.

Овочі треба варити, скриншот з тікток-каналу Олі Миколаївни

Грибний крем-суп, скриншот з тікток-каналу Олі Миколаївни

Другою стравою буде гречка з курячою ніжкою. Цибулину нарізаємо кільцями, а морквину — соломкою. На сковорідці потрібно обсмажити курячу гомілку. Після цього забираємо гомілку зі сковорідки й обсмажуємо на ній цибулю з морквою. Засмажку перекладаємо до курячої ніжки. Після цього миємо гречку та перекладаємо її до гомілки зі засмажкою. Все заливаємо водою та ставимо варити.

Робимо засмажку з моркви та цибулі, скриншот з тікток-каналу Олі Миколаївни

Варимо гречку, скриншот з тікток-каналу Олі Миколаївни

Гречка з курячою ніжкою, скриншот з тікток-каналу Олі Миколаївни

Для приготування бананових вафель знадобиться блендер. У ньому треба збити подрібнений банан і одне яйце, а також три ложки борошна. Заливаємо масу у вафельницю. До борошна, яке залишилось, додаємо сіль і кип'ятку та замішуємо коржик замість хліба.

Збиваємо яйце з бананом, скриншот з тікток-каналу Олі Миколаївни

Бананові вафлі, скриншот з тікток-каналу Олі Миколаївни

Готуємо коржик до супу, скриншот з тікток-каналу Олі Миколаївни

Обід із трьох страв, скриншот з тікток-каналу Олі Миколаївни

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати смачний обід за 40 гривень. Знадобляться прості продукти.