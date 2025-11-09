Всего за 56 гривен: как приготовить вкусный обед из трех блюд (видео)
За 56 гривен можно приготовить суп, гарнир с мясом и десерт на одного человека
В условиях удорожания продуктов в Украине нередко приходится экономить на питании. Пользователь сети показала, как приготовить бюджетный обед из трех блюд.
Украинка показала в тиктоке, как можно приготовить три блюда на обед всего за 56 гривен. Она приобрела следующие продукты:
- одно яйцо (6,70 грн);
- куриная голень (9,90 грн);
- банан (8,40 грн);
- две луковицы (2,18 грн);
- две картофелины (5,54 грн);
- две морковки (5,97 грн);
- два гриба (10,78 грн);
- щепотка гречневой крупы (2,65 грн);
- щепотка муки (2,27 грн).
Первым блюдом станет грибной крем-суп. Нужно положить в кастрюлю целую луковицу, порезать две картофелины и одну морковку. Также сверху следует поставить два гриба. Заливаем водой и варим до готовности. Овощи в кастрюле следует посолить. После этого сбиваем их блендером и добавляем сверху измельченные грибы и зелень.
Вторым блюдом будет гречка с куриной ножкой. Луковицу нарезаем кольцами, а морковку – соломкой. На сковороде нужно обжарить куриную голень. После этого забираем голень из сковороды и обжариваем на ней лук с морковью. Зажарку перекладываем к куриной ножке. После этого моем гречаную крупу и перекладываем ее к голени с зажаркой. Все заливаем водой и ставим варить.
Для приготовления банановых вафель понадобится блендер. В нем нужно взбить измельченный банан и одно яйцо, а также три ложки муки. Заливаем массу в вафельницу. К оставшейся муке добавляем соль, кипяток и замешиваем лепешку.
