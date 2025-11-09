Всего за 56 гривен: как приготовить вкусный обед из трех блюд (видео)

За 56 гривен можно приготовить суп, гарнир с мясом и десерт на одного человека

В условиях удорожания продуктов в Украине нередко приходится экономить на питании. Пользователь сети показала, как приготовить бюджетный обед из трех блюд.

Украинка показала в тиктоке, как можно приготовить три блюда на обед всего за 56 гривен. Она приобрела следующие продукты:

одно яйцо (6,70 грн);

куриная голень (9,90 грн);

банан (8,40 грн);

две луковицы (2,18 грн);

две картофелины (5,54 грн);

две морковки (5,97 грн);

два гриба (10,78 грн);

щепотка гречневой крупы (2,65 грн);

щепотка муки (2,27 грн).

Обед из трех блюд

Первым блюдом станет грибной крем-суп. Нужно положить в кастрюлю целую луковицу, порезать две картофелины и одну морковку. Также сверху следует поставить два гриба. Заливаем водой и варим до готовности. Овощи в кастрюле следует посолить. После этого сбиваем их блендером и добавляем сверху измельченные грибы и зелень.

Овощи надо варить, скриншот из тикток-канала Оли Николаевны

Грибной крем-суп, скриншот из тикток-канала Оли Николаевны

Вторым блюдом будет гречка с куриной ножкой. Луковицу нарезаем кольцами, а морковку – соломкой. На сковороде нужно обжарить куриную голень. После этого забираем голень из сковороды и обжариваем на ней лук с морковью. Зажарку перекладываем к куриной ножке. После этого моем гречаную крупу и перекладываем ее к голени с зажаркой. Все заливаем водой и ставим варить.

Делаем зажарку из моркови и лука, скриншот из тикток-канала Оли Николаевны

Варим гречку, скриншот из тикток-канала Оли Николаевны

Гречка с куриной ножкой, скриншот из тикток-канала Оли Николаевны

Для приготовления банановых вафель понадобится блендер. В нем нужно взбить измельченный банан и одно яйцо, а также три ложки муки. Заливаем массу в вафельницу. К оставшейся муке добавляем соль, кипяток и замешиваем лепешку.

Взбиваем яйцо с бананом, скриншот из тикток-канала Оли Николаевны

Банановые вафли, скриншот из тикток-канала Оли Николаевны

Готовим лепешку к супу, скриншот из тикток-канала Оли Николаевны

Обед из трех блюд, скриншот из тикток-канала Оли Николаевны

