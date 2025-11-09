Укр

Всего за 56 гривен: как приготовить вкусный обед из трех блюд (видео)

Виктория Козар
Как приготовить бюджетный обед Новость обновлена 09 ноября 2025, 20:55
Как приготовить бюджетный обед. Фото Коллаж "Телеграфа" / Freepik

За 56 гривен можно приготовить суп, гарнир с мясом и десерт на одного человека

В условиях удорожания продуктов в Украине нередко приходится экономить на питании. Пользователь сети показала, как приготовить бюджетный обед из трех блюд.

Украинка показала в тиктоке, как можно приготовить три блюда на обед всего за 56 гривен. Она приобрела следующие продукты:

  • одно яйцо (6,70 грн);
  • куриная голень (9,90 грн);
  • банан (8,40 грн);
  • две луковицы (2,18 грн);
  • две картофелины (5,54 грн);
  • две морковки (5,97 грн);
  • два гриба (10,78 грн);
  • щепотка гречневой крупы (2,65 грн);
  • щепотка муки (2,27 грн).
Обед из трех блюд

Первым блюдом станет грибной крем-суп. Нужно положить в кастрюлю целую луковицу, порезать две картофелины и одну морковку. Также сверху следует поставить два гриба. Заливаем водой и варим до готовности. Овощи в кастрюле следует посолить. После этого сбиваем их блендером и добавляем сверху измельченные грибы и зелень.

Дешевые блюда
Овощи надо варить, скриншот из тикток-канала Оли Николаевны
Как приготовить грибной крем-суп
Грибной крем-суп, скриншот из тикток-канала Оли Николаевны

Вторым блюдом будет гречка с куриной ножкой. Луковицу нарезаем кольцами, а морковку – соломкой. На сковороде нужно обжарить куриную голень. После этого забираем голень из сковороды и обжариваем на ней лук с морковью. Зажарку перекладываем к куриной ножке. После этого моем гречаную крупу и перекладываем ее к голени с зажаркой. Все заливаем водой и ставим варить.

Как приготовить дешевый обед
Делаем зажарку из моркови и лука, скриншот из тикток-канала Оли Николаевны
Как приготовить дешевые обеды
Варим гречку, скриншот из тикток-канала Оли Николаевны
Бюджетные блюда
Гречка с куриной ножкой, скриншот из тикток-канала Оли Николаевны

Для приготовления банановых вафель понадобится блендер. В нем нужно взбить измельченный банан и одно яйцо, а также три ложки муки. Заливаем массу в вафельницу. К оставшейся муке добавляем соль, кипяток и замешиваем лепешку.

Как приготовить банановые вафли
Взбиваем яйцо с бананом, скриншот из тикток-канала Оли Николаевны
Дешевые блюда рецепты
Банановые вафли, скриншот из тикток-канала Оли Николаевны
Лепешка как готовить
Готовим лепешку к супу, скриншот из тикток-канала Оли Николаевны
Дешевые обеды
Обед из трех блюд, скриншот из тикток-канала Оли Николаевны

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить вкусный обед за 40 гривен. Понадобятся простые продукты.

