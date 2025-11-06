Рус

Секрет смачного обіду за 40 гривень показала українка (відео)

Тетяна Кармазіна
Обід за 40 гривень
Обід за 40 гривень. Фото Freepik

Страва вийшла навіть дешевшою, ніж планувалося

У часи, коли бюджет економиться буквально на всьому, виникає чудова ідея — готувати смачно та дешево. Раніше блогери показали, як прожити на 40 гривень цілий день, а тепер подивимось, що за страву можна приготувати на цю ж суму.

Як за 40 гривень створити апетитну страву, яка буде з простих інгредієнтів, легкою у приготуванні та водночас приємною на смак розповіла у відео блогерка з ніком lelka_xxl у ТікТок.

Що приготувати за 40 грн

Продукти:

  • печінка — 15 гривень 12 копійок
  • пакет — 40 копійок (бо без нього ніяк )
  • буряк — 2,77
  • цибуля — 0,87
  • картопля вагова — 4 гривні

І за все це — увага! — 23 гривні 20 копійок! 🤯 Тож решту можна навіть відкласти на каву ☕️ (якщо знайдеш за 17 гривень 😅)

пожартувала блогерка

За словами українки, варто відварити бурячок, підсмажити серце з печінкою та цибулею — і страва повністю готова! "І ось воно — смачненьке, бюджетне, але душевне диво української кухні! (І не рахуємо газ, воду й олію — бо у кожної господині вони "як бонус"), — поділилася рецептом економії жінка.

відварена картопля буряк смажена печінка з серцем
Бюджетна страва, але дуже ситна та смачна
Нагадаємо, що Україна опинилася у скрутному становищі через блекаути, викликані обстрілами. Раніше "Телеграф" повідомляв, який продукт може скоро злетіти в ціні через постійні атаки росіян.

