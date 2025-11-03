В Україні дорожчає популярний продукт: де вигідніше купувати

Вибір гречки у магазинах досить великий

У листопаді середня ціна на гречку дещо зросла. За останні тижні крупа подорожчала на 84 копійки за кілограм.

Якщо у жовтні середньомісячні ціни на крупу по магазинах складали 40.88 грн, то зараз середня ціна за кіло вже 41.72. Про це інформує портал Minfin.

Натомість "Телеграф" дослідив, скільки коштує бакалія у різних торгівельних мережах України.

Ціни на гречку в Auchan

У мережі магазинів Auchan кілограмова пачка гречаної крупи власної торгівельної марки коштує 34.90 грн. Одночасно ціна на розсипну нефасовану крупу вже стоїть 47.20 грн. При цьому упаковка крупи гречаної непропареної органічної об'ємом 800 грамів коштує 91.50 грн, але її вже немає в наявності.

Ціни на гречку в Metro

Вищезгадана непропарена гречка у Metro присутня, й коштує вона там навіть дешевше, лише 79.39 грн. Натомість там немає "фірмової" кілограмової продукції, яка, судячи з цінника, коштує 59.90 грн. Утім, можна придбати упаковку одразу на три кілограми. І це буде вигідніше, аніж купувати три пачки вагою у кілограм.

Ціни на гречку в Novus

У мережі Novus 1 кг крупи можна купити зі знижкою у 22%, за 54.99 грн. Раніше, як заявляється, вона коштувала 70.89 грн. Але це ще не найдорожча позиція. Скажімо, серед асортименту магазину присутня зелена органічна крупа вартістю 75.99 грн за пакет у 400 грамів. Тобто кілограм цієї каші затягне 189.98 грн.

Ціни на гречку в Megamarket

Megamarket наразі пропонує покупцям широкий вибір гречки від різних виробників. Пропозиції магазину складають аж 31 наявну позицію. Кілограм розсипної крупи коштує 45.00 грн, а упаковка — 54.80 грн.

Ціни на гречку в АТБ

В мережі АТБ кіло гречки коштує "демократично" — 39.90 грн.

Ціни на гречку в Varus

Магазини Varus пропонують дешеву гречку по 35.90 грн, але у пачці на 900 грамів. Кілограмова ж коштуватиме 49.90 грн.

Ціни на гречку в Сільпо

У Сільпо можна знайти як пів кіло крупи подвійного очищення за 54.99 грн, так і звичну ядрицю за 45.99 грн, хоча й лише вагою у 900 грамів.

Чи дорожчатиме гречка надалі

Гречка, яка нині продається в магазинах по 30-35 гривень, є залишками минулорічного врожаю, купленого по низькій ціні, розповідали "Телеграфу" експерти. Крупа нового урожаю зараз коштує 20 гривень за кіло й у роздробі це перетвориться на 40-50 гривень й планку вище цієї ціни не очікують.

Навіть блекаути не сильно вплинуть на вартість, оскільки енергоносії становлять лише 5% собівартості виробництва крупи. Тому, навіть якщо переробники перейдуть на генератори, це додасть до ціни максимум 50 копійок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" досліджував, у яких магазинах гречка коштує найдешевше, а де її продають за ціною понад 50 гривень.