Строительный мусор и "Беломор". Зачем советские строители замуровывали в стены эти "сокровища"

Посторонние предметы в стенах находят во время замены окон

В советские времена во время возведения многоквартирных жилых домов, чтобы не вывозить мусор, его замуровывали в стены. Много лет спустя в стенах находили не только строительный мусор, но и рваные телогрейки, и пачки от "Беломора" (дешевые папиросы времен СССР).

Об этом "Телеграфу" рассказала эксперт ЖКХ Кристина Ненно. Эти "сокровища" находят много лет спустя, когда меняют старые окна или утепляют их.

Запихивали все, что было, чтобы и не выбрасывать со строительства, строительный мусор не вывозить, это дополнительные расходы были, — пояснила эксперт

Пачка папирос "Беломорканал"

Почему советские дома такие холодные

К сожалению, это не единственный минус советских квартир. Теплопотери у них очень большие, ведь в те времена никто не думал об экономии расходов на тепло.

Заслуженный архитектор Украины, Лауреат государственной премии Украины в области архитектуры (2003), член-корреспондент Академии архитектуры Украины, профессор Сергей Юнаков рассказал "Телеграфу", что некоторые советские дома имеют тонкие стены в 25 см, что меньше на 13 см, чем нужно. И будто этого мало, в них делали еще и "хрущевские холодильники".

