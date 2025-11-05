Англомовна версія "Щедрика" звучить у багатьох рекламах та фільмах

Одним із символів Різдва у всьому світі є мелодія "Carol of the Bells", яка виникла на основі української народної пісні "Щедрик" Миколи Леонтовича. І мало хто знає, що одна з редакцій твору була написана композитором у Покровську, який Росія намагається стерти з лиця Землі.

Що відомо:

Українська мелодія "Щедрик" стала однією з найпопулярніших різдвяних пісень у світі під назвою "Carol of the Bells"

Микола Леонтович написав другу редакцію мелодії у 1904 — 1908 роках, коли перебував із сім’єю у місті Покровськ

Як легендарна мелодія "Щедрик" пов’язана з Покровськом

Різдво складно уявити без мелодії, відомої у всьому світі як "Carol of the Bells". Вперше американці почули її 1936 року, коли її в аранжуванні представив американець українського походження Пітер Вільговський.

Англомовна версія "Щедрика"

Мелодія справила справжній фурор, і Вільговський зізнався, що це є українська народна пісня "Щедрик", яку він почув у виконанні українського хору під час гастролей у США.

Мало хто знає, що місцем "народження" легендарної мелодії вважають місто Покровськ. Над обробкою "Щедрика" Микола Леонтович працював довгі роки. Існували кілька редакцій твору: перша — до 1901–1902 років, друга — 1906–1908 років, третя — 1914, четверта — 1916, п’ята — 1919 року.

Леонтович написав "Щедрика" у Покровську

Саме під час другої редакції, з 1904 по 1908 роки, Леонтович разом із сім’єю перебував у Покровську (Гришині), де викладав музику та спів у залізничному училищі Міністерства народної освіти. А ось остання, п’ята версія мелодії була створена у 1916 році у Тульчині.

Покровськ міг стати візитівкою "Щедрика", але Росія перетворила його на руїни

Покровськ міг би стати візитною карткою "Щедрика" — мелодії без якого американці навряд чи можуть уявити різдвяні свята. Але разом із цим Росія перетворила місто на руїни, зробивши його символом незламної стійкості та мужності.

"Телеграф" писав раніше, як хор Олександра Кошиця підкорив Європу 1919 року. Хор отримав визнання на міжнародній арені, зокрема завдяки виконанню "Щедрика" Миколи Леонтовича.