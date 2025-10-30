Була саундтреком відомого фільму і отримала Ґреммі: ця пісня звучала "з кожної праски" у 1993 році

Трек довгий час посідав перше місце у всіх чартах

Цей трек став не лише хітом 1993 року, а й символом кохання всіх часів. Йдеться "I Will Always Love You" у виконанні Вітні Г’юстон. Саме завдяки цій композиції виконавиця стала всесвітньо відомою, як і Селін Діон з піснею "My Heart Will Go On".

Пісня була написана ще у 1973 році Доллі Партон. Проте справжньої популярності вона набула саме після того, як Вітні Г’юстон виконала її для фільму "Охоронець" (The Bodyguard).

Саундтрек вийшов у 1992 році, а вже у 1993-му композиція очолила всі можливі музичні чарти. За даними Billboard, трек утримувався на першому місці 14 тижнів поспіль — рекорд, який довгий час ніхто не міг побити.

У 1993 році пісня стала феноменом у світі музики: було продано понад 20 мільйонів копій, співачка отримала численні нагороди, включно з "Греммі". Відео з кадрами з "Охоронця" зібрало сотні тисяч переглядів, а навіть ті, хто не бачив фільм, знають ці легендарні слова: "And I will always love you".

На початку 90-х ця пісня лунала майже звідусіль — у радіоетерах, на телебаченні, на дискотеках як повільний танець тощо. Трек називали "гімном кохання", а Вітні Г'юстон стала відомою на весь світ.

Навіть зараз цю композицію обирають наречені для першого танцю на весіллі, вмикають, коли чоловіки освідчуються коханим. Мабуть, кожен знає приспів треку напам'ять.

