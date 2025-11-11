Змусять вас почервоніти. "Непристойні" назви українських сіл

Деякі українські села мають дуже колоритні назви

Назви деяких населених пунктів в Україні звучать кумедно, інші ж здаються непристойними. Такі є на Київщині та на Закарпатті — Кончаки та Кінчеш.

Закарпаття — село Кінчеш

Село Кінчеш входить до Холмківської сільської громади Ужгородського району Закарпатської області. За переписом 2001 року там проживало 328 людей.

Поселення утворилося на місці хутора Кінчеш, заснованого 1899 року. Це сталося за часів Чехословаччини, коли там відкрили школу для українських переселенців.

Церква у селі Кінчеш

Існує дві версії походження назви села. Згідно з першою, після вдалого полювання австрійський цісар подарував землі своїм вельможам, у тому числі й угорському пану Кінчу. Він побудував там дім та господарство, згодом це зробили також його діти. Тоді від прізвища Кінч виникло поселення "Кінчеш тоньо" (в перекладі з угорської хутір Кінчеш).

Навколо села - гори

Однак деякі експерти не поділяють цієї думки. Вони вважають, що назва села пішла від угорського слова "кінчтар" (скарб, скарбниця).

Київська область — село Кончаки

Розташоване у Фастівському районі Київської області, входить до складу Томашівської сільської громади. За переписом 2001 року населення становило 74 особи. У відкритих джерелах не вказується, чому село має таку екзотичну назву.

