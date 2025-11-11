Заставят вас покраснеть. "Непристойные" названия украинских сел

Некоторые украинские села имеют очень колоритные названия

Названия некоторых населенных пунктов в Украине звучат забавно, другие же наводят на мысли о чем-то непристойном. Такие есть на Киевщине и на Закарпатье — Кончаки и Кинчеш.

Закарпатье — село Кинчеш

Село Кинчеш входит в Холмковскую сельскую общину Ужгородского района Закарпатской области. По переписи 2001 года там проживало 328 человек.

Поселение образовалось на месте хутора Кинчеш, основанного в 1899 году. Это произошло при Чехословакии, когда там открыли школу для украинских переселенцев.

Церковь в селе Кинчеш

Существует две версии происхождения названия села. Согласно первой, после удачной охоты австрийский император подарил земли своим вельможам, в том числе и венгерскому господину Кинчу. Он построил там дом и хозяйство, впоследствии это сделали его дети. Тогда от фамилии Кинч возникло поселение "Кончеш тоньо" (в переводе с венгерского хутора Кинчеша).

Вокруг села – горы

Однако некоторые эксперты не разделяют это мнение. Они считают, что название села произошло от венгерского слова "кінчтар" (сокровище, сокровищница).

Киевская область — село Кончаки

Расположено в Фастовском районе Киевской области, входит в состав Томашевской сельской общины. По переписи 2001 года население составило 74 человека. В открытых источниках не указывается, почему село имеет такое экзотическое название.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что скрывают села Украины со странным названием "Белка".