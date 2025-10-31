Без посмішки не прочитати. Що приховує "пахуча" назва села на Франківщині

Перша писемна згадка про село датується ще XV століттям

В Україні є село з досить кумедною назвою, а саме Пуків на Івано-Франківщині. Цьому населеному пункту понад 500 років, але воно й досі існує.

"Телеграф" розповість історію Пукова, а також походження кумедної назви. Зауважимо, що Пуків знаходиться у Рогатинській міській громаді Івано-Франківського району Івано-Франківської області.

Пуків — це село в Україні, яке розташоване на автошляху Стрій — Тернопіль (E50 М12), за 7 км від Рогатина. Кількість населення станом на 2001 рік становила 1052 особи.

Перша писемна згадка про село датується 1419 роком в Литовській метриці "Мартикулярум Реґні, Полонія сумарія", видання 1910 року. Також була згадка 10 лютого 1438 року. Тоді Миколай Парава віддав частину села шляхтичу Миколі з Дзержанова (Нурська земля) гербу Гримала. Він пізніше звів у селі маєток та почав підписуватись "з Пукова" або "Пуковський".

Також були згадки у 1448 році в першому томі "Рогатинські землі". Окрім того, у селі збереглася плебанія, збудована, як свідчать старожили, ще 200 років тому. У 1886 році її ремонтували. Це зафіксовано у написі на фронтоні двосхилого ґанку, що на головному фасаді.

Село Пуків

У Пукові є щонайменше дві пам'ятки — це ботанічна пам'ятка природи "Чортова Гора", а на півночі — лісовий заказник Журитин.

Чортова гора

Як утворилась назва села

Є кілька версій походження назви села, і хоч Пуків веселить чимало людей, історики не вважають, що його найменування пов'язано з пуками. Ймовірніше назва просто видозмінилась під впливом часу.

Теорії формування назви Пуків:

На думку дослідника О. Купчинського, назва "Пуків" походить від власного імені "Пук". Ймовірніше таке ім'я виникло до утворення Галицького князівства або в часи його існування. Історики вважають, що спочатку село називалось "Путів" — від слова "путь" — шлях, дорога. Але згодом звук "Т" замінили на "К", так й утворився "Пуків". Ще за однією з версій село називалось "Буків", від однойменної рослини, але потім перетворилось на "Пуків".

Раніше "Телеграф" розповідав, що приховує історія сіл з дивними назвами, від яких хочеться закрити носа.