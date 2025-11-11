Россияне голову сломают. Это слово не знает даже большинство украинцев: проверьте себя

Чаще всего его можно услышать в западных областях

В украинском языке немало уникальных и интересных слов, значение которых мало кто знает, к примеру, "дзюра". Это диалектное слово, в большинстве своем встречающееся в западных и северных регионах.

Как отмечается в словаре "Горох", "дзюра" — это диалектное слово, означающее дыру, щель, отверстие в чем-то. Однако слово может иметь и переносное значение, иронического характера.

Значение слова "дзюра":

Дыра, отверстие в ткани или обуви.

Щель или углубление.

Неуютный дом или помещение.

Экономически и культурно отсталый поселок или городок.

Слово "дзюра" — существительные женского рода, которое склоняется по всем падежам. Имеет форму множественного числа и единственного числа. Это слово не обязательно использовать в быту как толкование дыры, но оно точно может расширить словарный запас и удивить собеседника.

дыра

Также иногда "дзюру" используют в значении тупика или глуши. Заметим, что обычно это слово используется в быту, но оно также встречается и в литературных произведениях. К примеру, "То так потрібне, як дзюра в мості", "Як ти можеш жити в такій дзюрі…".

Напомним, что в украинском языке есть малоизвестное слово, которым можно назвать негодяя. Есть мнение, что образовалось это слово от французского.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в украинском языке есть интересное слово, которое означает белку.