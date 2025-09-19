Схожа на диван: Меланія Трамп розсмішила людей своїм новим образом (фото)

Меланія Трамп стала головною темою обговорення після візиту до Віндзорського замку

Президент США Дональд Трамп із дружиною зараз перебуває у Великій Британії з офіційним візитом. І Меланія Трамп не залишається поза увагою, викликаючи інтерес публіки своїми ефектними вбраннями.

У четвер, 18 вересня, перша леді США відвідала разом із чоловіком, а також королем Чарльзом та королевою Каміллою Віндзорський замок. Вибір її костюма на захід викликав у мережі хвилю жартів.

Меланію Трамп у шкіряному костюмі порівняли з "диваном"

Дружина Трампа разом із королевою Каміллою відвідала королівську бібліотеку та знаменитий Ляльковий будиночок королеви Марії у Віндзорському замку. Але увага публіки того дня виявилася прикута не так до самого заходу, як до її образу.

Меланія Трамп у шкіряному костюмі від Louis Vuitton, Фото: Getty Images

Меланія вибрала шкіряний костюм карамельного відтінку від Louis Vuitton: приталений жакет із чітким кроєм та елегантну спідницю-олівець. Вбрання вона доповнила човниками тілесного кольору. Загалом образ вийшов витонченим.

Меланія Трамп у Великій Британії, Фото: Getty Images

Однак користувачі X не втрималися від жартів і порівняли її вбрання з диваном: "Як мило з її боку одягнути відомого британського дизайнера — DFS" — написав один із коментаторів, натякаючи на подібність до шкіряних меблів.

Меланія Трамп та королева Камілла, Фото: Getty Images

Звучали й думки, що таке вбрання скоріше підійшло б для фотосесії в журналі, ніж для коридорів замку. Однак у Меланії знайшлися і захисники, які написали, що Меланія в будь-якому образі виглядає бездоганно.

