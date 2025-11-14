Змінила стать вже тоді? У мережі є старе фото з першого весілля дружини Макрона

Її перший чоловік був явно щасливий

У мережі є архівна фотографія, де ще молода Бріжит Макрон позує разом зі своїм першим чоловіком. Перша леді Франції намагається довести, що вона біологічно жінка.

Що потрібно знати:

В інтернеті "блукає" фото з першого весілля Бріжит Макрон

На чорно-білому знімку першу леді Франції знято у красивій білій сукні

Дружина Макрона намагається спростувати в суді бездоказові чутки про народження чоловіком

На тлі чуток, що поширюються в мережі, і конспірологічних заяв про те, що дружина президента Франції Емманюеля Макрона нібито народилася чоловіком, на просторах інтернету знову і знову спливають її старі архівні фотографії.

22 червня 1974 року Бріжит вперше вийшла заміж за банкіра Андре-Луї Оз'єра, від якого вона народила трьох дітей. На фото, наведеному нижче, ми можемо бачити, як виглядає дружина Макрона в молодості. На чорно-білому знімку вона зображена в красивій білій весільній сукні. Тоді наречені виглядали щасливими.

Відомо, що з Оз'єром вона розлучилася 26 січня 2006 року. Сьогодні Бріжит намагається публічно довести, що вона не народилася біологічно чоловіком і не змінювала стать. Раніше ми писали, які саме фото покажуть Макрони суддям, щоб розвіяти чутки про трансгендерність першої леді.

Нагадаємо, що американська журналістка Кендіс Овенс ще кілька років тому почала бездоказово заявляти, що дружина президента Франції — це чоловік, якого зараз вважають її старшим братом, а також, що Бріжит-"чоловік" служила в армії.

Бріжит із чоловіком Емманюелем Макроном. Фото: Getty Images

Також ми писали, чи робила Бріжит Макрон пластичні операції. Сама перша леді Франції це ніколи не підтверджувала. Нагадаємо, що їй довелося змінити свій стиль, контролювати поставу та поведінку, щоб її образ не спотворили і не перетворили на привід для нових пліток.