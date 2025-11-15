Годувати кота яєчнею не варто. Яку небезпеку для улюбленця приховує ця страва

Яйця - поживний продукт, який можна котам в одному вигляді

Годування котів натуральними продуктами, а не кормом, має кілька важливих нюансів. Один з яких — це яйця, які пухнастики люблять, але давати їх безконтрольно не можна.

"Телеграф" розповість, у якому вигляді та скільки яєць може їсти кіт в день. Зауважимо, що цей продукт не може замінити повноцінний раціон, він скоріше як добавка чи ласощі.

Яйця — поживний білковий продукт, який має велику кількість вітамінів, мінералів та амінокислот. Чимало яєць мають специфічний запах, який трошки нагадує сірководень. Саме це приваблює котів. Однак жовток яйця має велику кількість холестерину, який може бути шкідливим.

Чи можна котам давати яйця

Котам можна давати вдень не більше столової ложки яйця, при цьому кількість жовтка краще мінімізувати. Окрім того, не треба забувати, що яйця — алергени, і можуть викликати алергію навіть у котів. Вона виражається з боку шлунково-кишкового тракту проносом і блювотою, а ззовні – висипаннями на шкірі і свербінням.

Також яйця не можна давати:

під час вагітності і лактації,

при захворюваннях жовчного міхура, нирок, печінки.

За даними Американської асоціації ветеринарів, сирі яйця котам краще не давати. Адже вони можуть бути переносниками паразитарних захворювань та сальмонельозу. Також у сирих яйцях міститься білок авідин, який перешкоджає засвоєнню біотину – вітаміну, необхідного коту для підтримки здорової шкіри і блискучої шерсті.

Кіт нюхає яйце

Підсумовуючи: котам можна давати варені яйця в невеликій кількості з мінімумом жовтка як додатковий компонент до повноцінного раціону. Смажені яйця на великій кількості олії зі спеціями давати котам заборонено.

