Кормить кота яичницей не стоит. Какую опасность для любимца скрывает это блюдо

Яйца – питательный продукт, который можно котам в одном виде

Кормление кошек натуральными продуктами, а не кормом, имеет несколько важных нюансов. Один из которых – это яйца, которые пушистики любят, но давать их бесконтрольно нельзя.

"Телеграф" расскажет, в каком виде и сколько яиц может есть кот в день. Заметим, что этот продукт не может заменить полноценный рацион, он скорее как добавка или лакомство.

Яйца – питательный белковый продукт, имеющий большое количество витаминов, минералов и аминокислот. Многие яйца имеют специфический запах, немного напоминающий сероводород. Именно это привлекает кошек. Однако желток яйца обладает большим количеством холестерина, который может быть вредным.

Можно ли котам давать яйца

Котам можно давать днем не больше столовой ложки яйца, при этом количество желтка лучше минимизировать. Кроме того, не надо забывать, что яйца аллергены, и могут вызвать аллергию даже у кошек. Она выражается со стороны желудочно-кишечного тракта поносом и рвотой, а снаружи – высыпаниями на коже и зудом.

Также яйца нельзя давать:

во время беременности и лактации,

при заболеваниях желчного пузыря, почек, печени.

По данным Американской ассоциации ветеринаров, сырые яйца котам лучше не давать. Так как они могут быть переносчиками паразитарных заболеваний и сальмонеллеза. Также в сырых яйцах содержится белок авидин, препятствующий усвоению биотина – витамина, необходимого коту для поддержания здоровой кожи и блестящей шерсти.

Кот нюхает яйцо

Подытоживая: котам можно давать вареные яйца в небольшом количестве с минимумом желтка как дополнительный компонент к полноценному рациону. Жареные яйца на большом количестве масла со специями давать котам запрещено.

