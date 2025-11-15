Гороскоп на 16 листопада: грошові втрати у Козерогів, "токсіки" у Риб

Не можна втрачати пильності і поспішати з рішеннями

Для кожного знака Зодіаку доля заготовила особливий сюрприз. "Телеграф" підготував гороскоп на завтра, 16 листопада, щоб ви заздалегідь знали, чого чекати від цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Будь-які бажання завтра можуть вдарити по бюджету. Важливі фінансові рішення приймайте разом із близькими. День підходить для пошуку нових захоплень, зміни обстановки та знайомств.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Енергія дня пасивна, тому краще не планувати активних дій та грандіозних звершень, щоб не марнувати сили. Найбільш успішно проходитимуть юридичні та сімейні справи, вирішення спорів та прийняття справедливих рішень.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День сприятливий для поїздок та зміни обстановки. Удача завтра буде на боці тих, хто проводить багато часу за кермом. Також можна займатися юридичними питаннями чи починати щось нове.

Рак (22 червня — 22 липня)

Небезпечно піддаватися імпульсивним настроям. Зняття внутрішньої напруги може обернутися бурею у зовнішньому світі — сваркою, скандалом чи навіть звільненням. Тому варто уважно стежити за своїм емоційним станом.

Лев (23 липня — 23 серпня)

У такі дні важливо зберігати пильність: обман може зустрітися на кожному кроці. Не сприймайте слова оточуючих за абсолютну істину. Уникайте завтра надмірностей та шкідливих звичок.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Вдасться налагодити контакт навіть із найнепростішими людьми. День сприятливий для розв'язання бюрократичних питань, особливо якщо раніше оформлення документів або укладання угод давалося важко.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Не поспішайте з рішеннями та уникайте конфліктів. Найкращі результати у справах та стосунках чекають на тих, хто проявляє розважливість і обережність. Особливу увагу приділіть зовнішньому вигляду – акуратність допоможе справити гарне перше враження.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сконцентруйте всю свою енергію на одній сфері життя. Посидіти на двох стільцях не вийде, тож доведеться обирати між роботою, особистим життям чи домашніми справами.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Спілкування з оточуючими може даватися нелегко, тому уникайте суперечок. Ідеальний відпочинок завтра — усамітнення. Також можна зайнятися шопінгом онлайн.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сприятливий день для ділових починань, але будьте уважні: будь-яка необережність може призвести до помилок та фінансових втрат. Тому відкладіть важливі фінансові питання та підписання документів.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Починайте день з прибирання та наведення порядку, а ввечері не відкладайте миття посуду та позбавлення від сміття. У справах довіряйтесь шостому чуттю. Щоб залишатися енергійними, не забувайте про відпочинок.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Не дозволяйте іншим керувати вашим життям. Будьте обережні з маніпуляторами та токсичними людьми. У роботі та бізнесі намагайтеся діяти самостійно – це допоможе зберегти удачу.