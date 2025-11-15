Гороскоп на 16 ноября: денежные потери у Козерогов, "токсики" у Рыб

Нельзя терять бдительности и торопиться с решениями

Для каждого знака Зодиака судьба заготовила особый сюрприз. "Телеграф" подготовил гороскоп на завтра, 16 ноября, чтобы вы заранее знали, чего ждать от этого воскресенья.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Любые желания завтра могут ударить по бюджету. Важные финансовые решения принимайте совместно с близкими. День подходит для поиска новых увлечений, смены обстановки и знакомств.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Энергия дня пассивна, поэтому лучше не планировать активных действий и грандиозных свершений, чтобы не тратить силы впустую. Наиболее успешно будут проходить юридические и семейные дела, разрешение споров и принятие справедливых решений.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День благоприятен для поездок и смены обстановки. Удача завтра будет на стороне тех, кто проводит много времени за рулем. Также можно заниматься юридическими вопросами или начинать что-то новое.

Рак (22 июня — 22 июля)

Опасно поддаваться импульсивным настроениям. Снятие внутреннего напряжения может обернуться бурей во внешнем мире — ссорой, скандалом или даже увольнением. Поэтому стоит внимательно следить за своим эмоциональным состоянием.

Лев (23 июля — 23 августа)

В такие дни важно сохранять бдительность: обман может встретиться на каждом шагу. Не принимайте слова окружающих за абсолютную истину. Избегайте завтра излишеств и вредных привычек.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Удастся наладить контакт даже с самыми непростыми людьми. День благоприятен для решения бюрократических вопросов, особенно если раньше оформление документов или заключение сделок давалось с трудом.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Не спешите с решениями и избегайте конфликтов. Лучшие результаты в делах и отношениях ждут тех, кто проявляет рассудительность и осторожность. Особое внимание уделите внешнему виду — аккуратность поможет произвести хорошее первое впечатление.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сконцентрируйте всю свою энергию на одной сфере жизни. Усидеть на двух стульях не получится, поэтому придется выбирать между работой, личной жизнью или домашними делами.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Общение с окружающими может даваться нелегко, поэтому избегайте споров. Идеальный отдых завтра — уединение. Можно также заняться шопингом онлайн.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Благоприятный день для деловых начинаний, но будьте внимательны: любая неосторожность может привести к ошибкам и финансовым потерям. Поэтому отложите важные денежные вопросы и подписание документов.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Начинайте день с уборки и наведения порядка, а вечером не откладывайте мытье посуды и избавление от мусора. В делах доверяйтесь шестому чувству. Чтобы оставаться энергичными, не забывайте про отдых.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Не позволяйте другим управлять вашей жизнью. Будьте осторожны с манипуляторами и токсичными людьми. В работе и бизнесе старайтесь действовать самостоятельно — это поможет сохранить удачу.