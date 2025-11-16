В Одесі можна "відмотати" свій строк за вечір: чим здивує тематичний ресторан (відео)

В "Зоні" можна реально посидіти в тюрмі

В Одесі є ресторан "Зона", де відвідувачі отримують спеціальний одяг, сидять за ґратами і можуть пересуватися лише під наглядом персоналу.

Відвідувачі одразу при вході отримують спеціальний одяг, а їхній стіл вже чекатиме у кімнаті з решітками. Пересуватися між "камерами" можна лише у супроводі наглядача, що дозволяє максимально відчути атмосферу справжньої "зони", як зазначили на сторінці в "Instagram".

Меню ресторану включає салати, перші страви, закуски, гарніри, рибу та м’ясо. Наприклад, середній чек за м’ясну страву становить близько 450 гривень, якщо не брати позиції за більше 2 тисяч гривень. Для любителів алкоголю також пропонуються різні напої.

Меню закладу

Тематичний інтер’єр, специфічна подача та суворі правила пересування по закладу роблять відвідування незвичним та тим, що точно запам'ятається. Ресторан ідеально підійде для тих, хто хоче спробувати щось нове та відчути атмосферу "зони".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Києві є магазин, де ніхто не контролює відвідувачів. Там можна взяти "базові" продукти, але розплачуватись прийдеться карткою.