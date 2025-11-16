В Одессе можно "отмотать" свой срок за вечер: чем удивит тематический ресторан (видео)

В "Зоне" можно реально посидеть в тюрьме

В Одессе есть ресторан "Зона", где посетители получают специальную одежду, сидят за решеткой и могут передвигаться только под присмотром персонала.

Посетители сразу при входе получают специальную одежду, а их стол уже будет ждать в комнате с решетками. Передвигаться между "камерами" можно только в сопровождении надзирателя, что позволяет максимально почувствовать атмосферу настоящей "зоны", как отметили на странице в "Instagram".

Меню ресторана включает салаты, первые блюда, закуски, гарниры, рыбу и мясо. К примеру, средний чек за мясное блюдо составляет около 450 гривен, если не брать позиции за больше 2 тысяч гривен. Для любителей алкоголя также предлагаются разные напитки.

Меню заведения

Тематический интерьер, специфическая подача и строгие правила передвижения по заведению делают посещение необычным и запоминающимся. Ресторан идеально подойдет для тех, кто хочет попробовать что-нибудь новое и почувствовать атмосферу "зоны".

