Рус

Помер посеред матчу у роздягальні: чому обірвалось життя українського тренера Ігоря Турчина (фото)

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Український гандбольний тренер Ігор Турчин
Український гандбольний тренер Ігор Турчин. Фото Колаж "Телеграфу"

Робота тренера Ігоря Турчина була виснажливою як морально, так і фізично, тому його серце не витримало переживань за власну команду "Спартак"

Ігор Турчин — тренер, який зробив київський "Спартак" багаторазовим чемпіоном СРСР і двічі привів радянську збірну до олімпійського золота. Він постійно жив своєю роботою, але захоплення його не пошкодувало — він помер під час матчу.

Ігор Євдокимович Турчин — український гандбольний тренер, Заслужений тренер СРСР і найуспішніший наставник в історії гандболу. Він заснував київську команду "Спартак", яка здобула 20 титулів чемпіона СРСР і 13 разів перемагала в Кубку Європейських чемпіонів. За видатні досягнення в спорті Турчин і його команда внесені до Книги рекордів Гіннеса. "Телеграф" вирішив розповісти про життя справжнього трудоголіка, взявши дані в "Оboz".

Яким було життя українського гандбольного тренера Ігоря Турчина

Ігор Турчин народився 16 листопада 1936 року в Одеській області. Хоча Ігор Турчин ніколи не був професійним спортсменом, він показав, що для успіху важливі не лише спортивні навички, а й аналітичний розум та відданість справі. Закінчивши школу з відзнакою, а потім факультет фізкультури Кам’янець-Подільського педагогічного інституту, він спочатку планував стати тренером із баскетболу. Проте у Київській ДЮСШ, куди його направили за розподілом, відповідної ставки не виявилося.

Замість баскетболу Турчин взявся за настільний теніс та жіночу гандбольну секцію. Саме це визначило його подальшу кар’єру та внесок у розвиток світового гандболу. Він особисто ходив школами, запрошуючи дівчаток 12–13 років на тренування. На основі цієї групи у 1962 році створили гандбольний клуб "Спартак", який згодом став 20-разовим чемпіоном СРСР і 13-разовим переможцем Кубка європейських чемпіонів. У 1976 році Турчина визнали найкращим тренером світу, а його досягнення з командою занесли до Книги рекордів Гіннеса.

Особисте життя тренера також було тісно пов’язане з його роботою. Він одружився зі своєю вихованкою Зінаїдою Столітенко, яка згодом стала однією з найкращих гандболісток світу. Спершу пара намагалася приховати свої стосунки через ревнощі інших спортсменок, але згодом шлюбу нічого не загрожувало. Разом вони виховали двох дітей — доньку Наталію, яка також присвятила себе гандболу, та сина Михайла. Сім’я часто поєднувала особисте життя з тренуваннями та матчами.

Ігор Турчин був одружений зі своєю вихованкою Зінаїдою Столітенко
Команда Турчина з ганбола. Поруч з ним стоїть його дружина - Зінаїда Столітенко

Турчин був відомий своєю суворістю на майданчику та емоційністю під час матчів. Він активно втручався в гру, сперечався з суддями, кричав на гравців і міг навіть конфліктувати з уболівальниками. Інтенсивний стиль роботи та постійне емоційне навантаження відображалися на його здоров’ї: перший інфаркт наставника трапився у 1973 році, згодом він переніс ще два. Лікарі попереджали, що наступного йому вже не пощастить, але Турчин продовжував працювати.

Ігор Турчин — український гандбольний тренер
Тренер під час роботи

Після Олімпіади-1988, де збірна СРСР посіла третє місце, спортивне керівництво країни вважало результат провалом, що сильно засмутило наставника. Це призвело до ще одного інфаркту та операції з коронарного шунтування у Норвегії, яку сплатив норвезький клуб. Турчин на короткий час став головним тренером у норвезькій команді, відпрацьовуючи витрачені кошти, але через 8 місяців повернувся в Україну до "Спартака".

7 листопада 1993 року в Бухаресті, під час матчу Кубка ЄГФ, серце Ігоря Турчина зупинилося. Перед грою він помітив величезну зграю ворон біля готелю, де зупинилася команда, і передчував, що день буде важким. Під час перерви у роздягальні наставник ще зміг дати гравцям вказівки, але, коли гандболістки виходили на другий тайм, Турчин повільно сів на стілець і повідомив: "Дівчата… Я помираю".

Телетрансляція матчу з Бухареста велася в Україні, і коментатор у студії спершу не зрозумів, чому гравці "Спартака" ридають. Зінаїда Турчина залишилася вдома з дітьми і слідкувала за грою по телевізору. Після того як на екрані показали заплакані обличчя гандболісток, вона здогадалася про трагедію.

Матч було перервано, швидка приїхала лише через 20 хвилин, і медики констатували смерть наставника від серцевого нападу. Його поховали у Києві на Берковецькому кладовищы.

Де похований тренер Турчин
Могила відомого тренера

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про цікавий факт зі життя політичного діяча та письменника Володимир Винниченко — він ледве не втопився через спір.

Теги:
#Історія #Тренер #Цікаве #Ігор Турчин