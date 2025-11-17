Умер посреди матча в раздевалке: почему оборвалась жизнь украинского тренера Игоря Турчина (фото)

Работа тренера Игоря Турчина была изнурительной как морально, так и физически, поэтому его сердце не выдержало переживаний за собственную команду "Спартак"

Игорь Турчин — тренер, который сделал киевский "Спартак" многократным чемпионом СССР и дважды привел советскую сборную к олимпийскому золоту. Он постоянно жил своей работой, но увлечение его не пощадило — он умер во время матча.

Игорь Евдокимович Турчин — украинский гандбольный тренер, Заслуженный тренер СССР и самый успешный наставник в истории гандбола. Он основал киевскую команду "Спартак", которая завоевала 20 титулов чемпиона СССР и 13 раз побеждала в Кубке европейских чемпионов. За выдающиеся достижения в спорте Турчин и его команда внесены в Книгу рекордов Гиннеса. "Телеграф" решил рассказать о жизни настоящего трудоголика, взявши данные в "Оboz".

Какой была жизнь украинского гандбольного тренера Игоря Турчина

Игорь Турчин родился 16 ноября 1936 года в Одесской области. Хотя Игорь Турчин никогда не был профессиональным спортсменом, он показал, что для успеха важны не только спортивные навыки, но и аналитический ум и преданность делу. Окончив школу с отличием, а затем факультет физкультуры Каменец-Подольского педагогического института, он сначала планировал стать тренером по баскетболу. Однако в Киевской ДЮСШ, куда его направили по распределению, соответствующей ставки не оказалось.

Вместо баскетбола Турчин взялся за настольный теннис и женскую гандбольную секцию. Именно это определило его дальнейшую карьеру и вклад в развитие мирового гандбола. Он лично ходил по школам, приглашая девочек 12–13 лет на тренировки. На основе этой группы в 1962 году создали гандбольный клуб "Спартак", который впоследствии стал 20-кратным чемпионом СССР и 13-кратным победителем Кубка европейских чемпионов. В 1976 году Турчина признали лучшим тренером мира, а его достижения с командой занесли в Книгу рекордов Гиннеса.

Личная жизнь тренера также была тесно связана с его работой. Он женился на своей воспитаннице Зинаиде Столитенко, которая впоследствии стала одной из лучших гандболисток мира. Сначала пара пыталась скрыть свои отношения из-за ревности других спортсменок, но впоследствии браку ничего не угрожало. Вместе они воспитали двоих детей — дочь Наталью, которая также посвятила себя гандболу, и сына Михаила. Семья часто совмещала личную жизнь с тренировками и матчами.

Турчин был известен своей строгостью на площадке и эмоциональностью во время матчей. Он активно вмешивался в игру, спорил с судьями, кричал на игроков и мог даже конфликтовать с болельщиками. Интенсивный стиль работы и постоянная эмоциональная нагрузка отражались на его здоровье: первый инфаркт наставника случился в 1973 году, впоследствии он перенес еще два. Врачи предупреждали, что в следующем ему уже не повезет, но Турчин продолжал работать.

После Олимпиады-1988, где сборная СССР заняла третье место, спортивное руководство страны посчитало результат провалом, что сильно расстроило наставника. Это привело к еще одному инфаркту и операции по коронарному шунтированию в Норвегии, которую оплатил норвежский клуб. Турчин на короткое время стал главным тренером в норвежской команде, отрабатывая потраченные средства, но через 8 месяцев вернулся в Украину к "Спартаку".

7 ноября 1993 года в Бухаресте, во время матча Кубка ЕГФ, сердце Игоря Турчина остановилось. Перед игрой он заметил огромную стаю ворон возле отеля, где остановилась команда, и предчувствовал, что день будет тяжелым. Во время перерыва в раздевалке наставник еще смог дать игрокам указания, но, когда гандболистки выходили на второй тайм, Турчин медленно сел на стул и сообщил: "Девочки… Я умираю".

Телетрансляция матча из Бухареста велась в Украине, и комментатор в студии сначала не понял, почему игроки "Спартака" рыдают. Зинаида Турчина осталась дома с детьми и следила за игрой по телевизору. После того как на экране показали заплаканные лица гандболисток, она догадалась о трагедии.

Матч был прерван, скорая приехала только через 20 минут, и медики констатировали смерть наставника от сердечного приступа. Его похоронили в Киеве на Берковецком кладбище.

