Справжній велетень: рибалка похизувався уловом, але отримав критику в мережі (відео)

Місцеві жителі виявили великий інтерес до здоровенного судака, якого зловили в Дніпрі, але в коментарях під відео були в основному негативні повідомлення

На Січеславській набережній у Дніпрі рибалці вдалося спіймати "монстра" — судака, який, ймовірно, був самкою з ікрою.

Відповідне відео опублікували в "Дніпро перший" в "Instagram". Точна вага судака та те, чи відпустили його назад у воду, наразі невідомо.

"Телеграф" знайшов відповідне відео у "Facebook". У коментарях користувачі соцмережі висловили занепокоєння, зазначивши, що через велике черево це, ймовірно, самка з ікрою, і більшість закликала рибалку повернути свою "здобич" назад у воду.

Що пишуть у коментарях під відео

Що то за риба

Судак — хижак середніх і великих розмірів із подовженим тілом і двома спинними плавцями (перший колючий, другий м’який). Він має велику голову з довгим носом, широкий рот із гострими зубами та великі очі. Зазвичай досягає 40–70 см у довжину і важить 2–5 кг, рідко понад 6 кг. Самки, особливо ті, що несуть ікру, зазвичай більші за самців.

Найактивніший судак у ранкові та вечірні години, особливо навесні та восени, на глибоких ділянках річок, біля дамб і затоплених ям.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ще одному українцю пощастило з трофейним судаком. Чоловік написав, що сам не очікував такого улову.