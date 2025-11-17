Від фольги до будівельного інструмента: в Одесі є магазин, де на все одна ціна (відео)

Ціна на всі товари в магазині "Odna cina" в Одесі не перевищує 38 гривень

В Одесі працює магазин, де всі товари коштують однаково – 38 гривень, і тут можна знайти буквально все: від спецій та побутової хімії до будівельних інструментів і відер.

Як можна побачити на відео користувача ТікТок Maksym Apps, в магазині "Odna cina" є посуд, спеції, побутова хімія, косметика, прикраси та канцелярія. Окрім цього, є відділ із будівельними інструментами, а також велика пропозиція виробів з пластику — відра, швабри, тази тощо.

Магазин розташований на вулиці Героїв Крут, 19, у Хаджибейському районі Одеси. Незвична цінова політика дозволяє покупцям заощаджувати та зручно купувати різні товари в одному місці.

Така концепція "все по одній ціні" стає все популярнішою, адже дозволяє спростити покупки та робить їх доступними для широкого кола людей.

Крім цього, подібний магазин також є на вулиці Академіка Філатова, 25 і на просп. Князя Ярослава Мудрого, 11/3.

