Не Хрещатик: яка вулиця найдовша у Києві (фото)

Проспект офіційно перейменовували 6 разів

Найдовшою вулицею в Києві є Броварський проспект, який простягається через Дніпровський та Деснянський райони столиці. Довжина його становить приблизно 13,5 км.

Пряма магістраль починається від мосту Метро через Дніпро та пролягає аж до межі міста Бровари, де переходить у вулицю Київську. "Телеграф" розповість, чим цікава ця транспортна артерія.

Що треба знати

Броварський проспект завдовжки близько 13,5 км

Колись проходила трамвайна лінія, що з’єднувала Київ із Броварами

Сьогодні проспект є частиною автошляхів М01, E95, E101 та Н07

Проспект виник ще як шлях до Чернігова та було відоме як Чернігівське шосе. На початку XX століття це був Маклаковський проспект, а починаючи з 1920-х років — Броварське шосе. З середини 1920-х років вулиця отримала назву проспект Першого Травня. У 1940-х роках знову вживалася назва Броварське шосе, але з 1973 року почали використовувати топонім Броварський проспект. У 1977 році, на честь 60-ї річниці Жовтневої революції, його перейменували у проспект 60-річчя Жовтня. І лише з 1993 року вулиця отримала свою сучасну назву.

Історія проспекту

Броварський проспект

З 1912 по 1941 роки проспектом пролягала трамвайна лінія, що сполучала Поштову площу з містом Бровари. Спочатку, до 1920-х років, на лінії використовувався бензиномоторний рухомий склад, а у 1926 році маршрут №23 "Микільська слобідка — Бровари" був електрифіковано.

Свій сучасний вигляд та довжина проспект отримав з середини 1960-х років.

Броварський проспект у Києві

Зараз майже вздовж усього проспекту проходить відкрита ділянка Святошинсько-Броварської лінії метрополітену. Уздовж лінії метро простягається зелена смуга, тому забудова власне проспекту починається лише в селищі Биківня.

Броварський проспект

Наразі проспект є частиною автошляху міжнародного значення М01 (Київ — Чернігів — Нові Яриловичі), який, своєю чергою, є частиною Європейських автомобільних шляхів E95 та E101, автошляху національного значення Н07 (Київ — Суми — Юнаківка).

