Заблокуєте потік грошей і втратите підтримку: категорично не робіть цього 20 листопада

Не ігноруйте 20 листопада головних заборон та традицій

У четвер, 20 листопада, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святителя Прокла. За старим стилем це свято припадало на 3 грудня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Святитель Прокл був архієпископом Константинопольським та учнем Іоанна Золотоуста. Прославився захистом православного вчення про Богородицю проти несторіанства. Вшановується як святитель і проповідник.

Що можна робити 20 листопада:

Цього дня віряни звертаються з молитвами до святителя Прокла, просячи мудрості, здоров’я та захисту;

Це сприятливий день для примирення, згладжування конфліктів, вияву терпіння до оточуючих;

Можна займатися легкими домашніми справами, приділяти увагу сім’ї та внутрішньому спокою;

Сьогодні важливо допомагати тим, кому потрібна підтримка, робити добрі справи без очікування подяки.

Що можна і не можна робити 20 листопада

Що не можна робити 20 листопада:

Не можна сваритися, бо конфлікти цього дня відштовхнуть удачу та сприятливі можливості;

Не рекомендується розпочинати нові проєкти та приймати поспішні рішення, тому що вони не принесуть результату;

Не слід відмовляти у допомозі нужденним або відкидати прохання близьких, тому що можна втратити особистий добробут;

Не давайте і не беріть гроші у борг — це може призвести до затяжних фінансових втрат;

Не залишайте свої обіцянки невиконаними. Згідно з народними повір’ями, це "замикає" грошовий потік і позбавляє підтримки.

