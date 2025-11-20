Заблокируете поток денег и лишитесь поддержки: категорически не делайте этого 20 ноября
Не игнорируйте 20 ноября главных запретов и традиций
В четверг, 20 ноября, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святителя Прокла. По старому стилю этот праздник припадал на 3 декабря.
"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!
Святитель Прокл был архиепископом Константинопольским и учеником Иоанна Златоуста. Прославился защитой православного учения о Богородице против несторианства. Почитается как святитель и проповедник.
Что можно делать 20 ноября:
- В этот день верующие обращаются с молитвами к святителю Проклу, прося мудрости, здравия и защиты;
- Это благоприятный день для примирения, сглаживания конфликтов, проявления терпения к окружающим;
- Можно заниматься легкими домашними делами, уделять внимание семье и внутреннему покою;
- Сегодня важно помогать тем, кому нужна поддержка, совершать добрые дела без ожидания благодарности.
Что нельзя делать 20 ноября:
- Нельзя ссориться, потому что конфликты в этот день оттолкнут удачу и благоприятные возможности;
- Не рекомендуется начинать новые проекты и принимать поспешные решения, потому что они не принесут результата;
- Не следует отказывать в помощи нуждающимся или отвергать просьбы близких, потому что можно потерять личное благополучие
- Не давайте и не берите деньги в долг — это может привести к затяжным финансовым потерям;
- Не оставляйте свои обещания невыполненными. Согласно народным поверьям, это "запирает" денежный поток и лишает поддержки.
