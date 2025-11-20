Укр

Заблокируете поток денег и лишитесь поддержки: категорически не делайте этого 20 ноября

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
Читати українською
Автор
917
Запреты на 20 ноября
Запреты на 20 ноября. Фото Коллаж "Телеграфа"

Не игнорируйте 20 ноября главных запретов и традиций

В четверг, 20 ноября, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святителя Прокла. По старому стилю этот праздник припадал на 3 декабря.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Святитель Прокл был архиепископом Константинопольским и учеником Иоанна Златоуста. Прославился защитой православного учения о Богородице против несторианства. Почитается как святитель и проповедник.

Что можно делать 20 ноября:

  • В этот день верующие обращаются с молитвами к святителю Проклу, прося мудрости, здравия и защиты;
  • Это благоприятный день для примирения, сглаживания конфликтов, проявления терпения к окружающим;
  • Можно заниматься легкими домашними делами, уделять внимание семье и внутреннему покою;
  • Сегодня важно помогать тем, кому нужна поддержка, совершать добрые дела без ожидания благодарности.
Что можно и нельзя делать 20 ноября
Что можно и нельзя делать 20 ноября

Что нельзя делать 20 ноября:

  • Нельзя ссориться, потому что конфликты в этот день оттолкнут удачу и благоприятные возможности;
  • Не рекомендуется начинать новые проекты и принимать поспешные решения, потому что они не принесут результата;
  • Не следует отказывать в помощи нуждающимся или отвергать просьбы близких, потому что можно потерять личное благополучие
  • Не давайте и не берите деньги в долг — это может привести к затяжным финансовым потерям;
  • Не оставляйте свои обещания невыполненными. Согласно народным поверьям, это "запирает" денежный поток и лишает поддержки.

